Joe Biden a postat un mesaj pe Twitter prin care s-a adresat direct cetățenilor din Rusia:

"Nu cred că vă doriți un război sângeros, distructiv, împotriva Ucrainei - o țară cu a cărei cetățeni împărtășiți legături atât de profunde, o istorie și o cultură comune", a scris Biden pe rețeaua de socializare.

.@POTUS message to the people of Russia: “I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture.” pic.twitter.com/ExXYyoFxN0