"Nu vă lăsați amăgiți, Putin este responsabil pentru moartea lui Navalny”, a spus Biden de la Casa Albă, adăugând că este „încă o dovadă a brutalității lui Putin”.

Potrivit liderului de la Casa Albă, nu există motive să se creadă că relatările privind moartea lui Navalnîi nu sunt adevărate.

„Nu sunt surprins și sunt indignat de această știre”, spune Biden, citat de Sky News.

Mesajul transmis de Navalnîi rușilor în cazul în care ar fi ucis: „Nu aveți voie să renunțați”

„Această tragedie ne reamintește miza acestui moment. Trebuie să asigurăm finanțarea pentru ca Ucraina să poată continua să se apere”, a mai transmis liderul de la Casa Albă.

„Putin și întreaga lume ar trebui să știe. Dacă vreun adversar ne-ar ataca, aliații noștri din NATO ne-ar susține, iar dacă Putin ar ataca un aliat NATO, SUA vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”.



„Oamenii din Rusia și din întreaga lume îl plâng astăzi pe Navalnîi. El a fost atât de multe lucruri pe care Putin nu le-a fost. A fost curajos. Avea principii… dedicat construirii unei Rusii în care exista și se aplica pretutindeni un stat de drept și care credea că Rusia, așa cum o știa el, este o cauză pentru care merită să lupte”.



„Nu există nicio îndoială că moartea lui Navalnîi este o consecință a ceva ce au făcut Putin și bătăușii săi”, a declarat Biden, citat de The Guardian.

Biden l-a acuzat pe Putin că l-a otrăvit, arestat și ținut izolat pe Navalnîi și a adăugat că, toate acestea nu l-au împiedicat pe Navalnîi „de a vorbi vehement despre toate acele minciuni”.

Președintele SUA a menționat că Navalnîi ar fi putut să-și trăiască viața „în siguranță în exil”, dar s-a întors în Rusia din cauza credinței sale în țara sa și în poporul său, chiar dacă știa că ar putea fi închis sau ucis.

Biden a mai spus că Navalny a fost o „voce puternică pentru adevăr”, care „a înfruntat cu curaj corupția” guvernului lui Putin.

La rândul său, Secretarul de stat Antony Blinken l-a învinuit și pe Putin și a spus că, dacă rapoartele sunt corecte, „moartea lui Navalny într-o închisoare rusească și fixarea și frica de un singur om nu fac decât să sublinieze slăbiciunea și putregaiul din inima sistemului pe care l-a construit Putin. Rusia este responsabilă pentru asta."

