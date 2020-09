Jocuri de Putere, cu Oreste Teodorescu: Strategia halucinantă de campanie propusă de PSD

Hoțul strigă hoții! Poate cea mai mare grozăvie a acestei insipide campanii electorale este faptul ca cel mai corupt partid care a fost nevoit, în urma presiunii publice și mediatice, să dizolve Organizația din Ilfov, pentru că era populată exclusiv de membrii unui periculos clan interlop, cu doi foști președinți, Nastase si Dragnea, închiși pentru corupție și abuz in serviciu, cu adânci conexiuni infracționale in teritoriu, girate de fioroșii și lacomii baroni locali îndrăznește sa creadă că poate prosti electoratul, pe ultima turnantă a localelor, confiscând tema corupției si etichetându-și opozanții ca fiind ei in cârdășie cu interlopii.

