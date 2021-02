Amazon a anunțat că Bezos va pleca de la conducerea companiei, în vară, iar Andy Jassy îi va lua locul. „Va fi un lider remarcabil și are încrederea mea deplină”, a spus Bezos.

Succesorul său lucrează pentru Amazon din 1997 și în prezent funcționează ca CEO al subsidiarei web a companiei, Amazon Web Services, ce aduce cel mai mare profit. El va ajunge în vară noul patron al companiei cu sediul in Seattle.

În anunţul de plecare, Jeff Bezos spune că „în acest moment văd Amazon în cea mai bună poziţie, şi de aceea este cel mai bun moment pentru a face această tranziţie”.

Într-o scrisoare trimisă angajaților, Bezos scrie că „această călătorie a început în urmă cu aproximativ 27 de ani. Amazon a fost doar o idee și nu avea nume. Întrebarea care mi s-a pus cel mai frecvent la acea vreme a fost Ce este internetul?... Astăzi, angajăm 1,3 milioane de oameni talentați, dedicați, deservim sute de milioane de clienți și companii și suntem recunoscuți pe scară largă ca una din cele mai de succes companii din lume”, relatează CNN.

„A fi CEO al Amazon este o responsabilitate profundă și care te consumă”, a scris Bezos. „Când aveți o astfel de responsabilitate, este greu să fii concentrat în orice altceva. Ca președinte executiv voi rămânene implicat în inițiative importante ale Amazonului, dar voi avea și timpul și energia de care am nevoie pentru a mă concentra pe Fondul Day 1, Bezos Earth Fund , Blue Origin, The Washington Post și celelalte pasiuni ale mele. Nu am avut niciodată mai multă energie și nu este vorba despre pensionare. Sunt foarte preocupat de impactul pe care cred că îl pot avea aceste organizații”, a mai scris Bezos.

Jeff Bezos, fondatorul celui mai mare retailer online din lume, Amazon, a pornit de la vânzarea de cărţi în anii \"90 și a creat una din cele mai spectaculoase poveşti de succes din lume. Bezos a fost CEO-ul Amazonului de la înființarea sa în 1995. În aceste zile, compania era listată pe piaţă la o valoare de 1,68 trilioane de dolari.

După anunţ, acţiunile Amazon erau în uşoară scădere chiar dacă retailerul online a anunţat primul trimestru din istorie cu vânzări de peste 100 de miliarde de dolari, adică 125 de miliarde de dolari. În 2020 veniturile Amazon au crescut la 386 de miliarde de dolari, faţă de 280 de miliarde de dolari în 2019.