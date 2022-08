Jafuri violente din cauza foametei. S-au organizat pe WhatsApp pentru a da spargerea la mai multe supermarketuri - VIDEO

Jefuirea unui centru de distribuție și o tentativă de jefuire a supermarketurilor din Rawson, Argentina, pe fondul unei crize economice cu o inflație anuală care atinge 64%, a dus la arestarea a 36 de persoane, printre care femei și minori.

Autoritățile din San Juan au declarat că vor cere guvernului național să împiedice cele aproape 40 de persoane arestate pentru tentativa de jefuire a unui supermarket să primească beneficii de securitate socială.

🇦🇷 ARGENTINA: Today in Rawson, San Juan, there was looting in some commercial premises and attempts in other supermarkets. So far they report 36 detainees. pic.twitter.com/YhGdvvSBYn