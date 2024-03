De-a lungul timpului, au existat speculații și zvonuri referitoare la relația sa cu Salman Khan, inclusiv despre aparițiile lor rare la evenimentele mondene. Întrebată de Teo Trandafir de ce nu vorbește mai mult despre povestea lor de dragoste, Iulia Vântur a subliniat diferențele culturale și opțiunile partenerului său.

„Întrebarea mea este: de ce nu ai spus niciodată «da, sunt cu Salman Khan» sau «nu, nu sunt cu Salman Khan?”, a întrebat-o Teo.

În India, viața privată este tratată cu multă discreție, iar Salman Khan a ales să-și protejeze intimitatea. Iulia a explicat că partenerul ei preferă să nu își expună relația publicului larg, respectând astfel cultura și obiceiurile locale.

„Am mai spus asta de nenumărate ori, dar se pare că nimeni nu mă ascultă. Aici, în India, oamenii nu sunt foarte… își doresc să țină lucrurile private despre ei înșiși. Există culturi și culturi. În cultura indiană, mai ales generația de dinainte, și-a dorit să păstreze tot ce e personal dincolo de reflectoare.

Eu consider că ceea ce vezi pe Instagram, toate rețelele, relațiile nu trebuie trăite în vizorul publicului, relațiile trebuie trăite în interiorul casei tale, în privat.Poate m-am mai maturizat și eu pentru că trăiesc în India, consider că nu trebui să ne expunem', a declarat Iulia Vântur, în emisiunea „Follow Us'.

