Irina Loghin, suspectă de coronavirus. Soțul, fiul și nora, depistați pozitiv

Deşi interpreta de muzica populară Irina Loghin nu are coronavirus, potrivit primului test, aceasta a rămas internată la spitalul "Matei Balș".

Dacă toate testele vor ieși negative, artista va fi plasată în carantină la domiciliu.

„Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mancare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spitalul care trebuie. Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului ", a declarat Irina Loghin, la un post TV.