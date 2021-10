„USR nu va vota acest guvern minoritar, așa cum am spus-o în repetate rânduri. USR susține refacerea coaliției de guvernare PNL-USR-UDMR, la fel, așa cum am spus-o în repetate rânduri, însă PNL, prin decizia de a merge înainte, prin decizia din zilele trecute de a nu flexibiliza mandatul premierului desemnat Ciucă și a merge înainte cu acest guvern minoritar, menține această criză politică. Această criză politică va continua. Am văzut declarații contradictorii mai devreme. Pe de o parte, președintele PNL, domnul Cîțu, spunea că acest guvern o să treacă. Pe de altă parte, premierul desemnat, domnul Ciucă, spunea de lângă el că acest guvern nu va trece. Unul dintre ei are informații greșite. Dacă acest guvern va trece, va trece cu voturile PSD și vom avea o guvernare PNL-UDMR-PSD. Vom vedea ce se va întâmpla în Parlament în zilele următoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al USR.

El a adăugat că dacă acest guvern minoritar va fi adoptat de Parlament, va trece cu voturile PSD.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a anunţat vineri că programul de guvernare şi lista miniştrilor care vor face parte din Cabinetului Ciucă au fost aprobate de Biroul Executiv al liberalilor.

Potrivit anunţului făcut de premierul desemnat Nicolae Ciucă la finalul Biroului Executiv, propunerile sunt: Alina Gorghiu - Ministerul Justiţiei, Florin Roman - Ministerul Economiei, Cătălin Predoiu - Ministerul Apărării, Mircea Fechet - Ministerul Agriculturii, Robert Sighiartău - Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.