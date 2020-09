Ionel Dancă: Am votat pentru a scăpa de mizeria primarilor și baronilor care au ținut în sărăcie multe localități și regiuni

”Am votat pentru a scăpa de mizeria primarilor și baronilor care au ținut în sărăcie multe localități și regiuni din țară. Am votat cu gândul la o schimbare de direcție în localitatea mea, în Popești-Leordeni, dar și în București și în județele oropsite până acum de o șansă la dezvoltare și la un trai mai bun pentru fiecare român. Am votat cu gândul la o schimbare, mai ales în județele din Moldova, la Iași, Botoșani, Neamț, Bacău, cu epicentrul schimbării la Vrancea, care au acum o șansă istorică să-și schimbe destinul politic. Am votat cu dorința de schimbare în Sudul României, în mod special la Giurgiu și la Teleorman, unde se duce o bătălie politică simbolică împotriva satrapilor de până acum. Și, nu în ultimul rând, am votat cu gândul la Argeș, unde avem șansa de a spăla rușinea județului brătienilor de a fi condus de ultimele vestigii ale comunismului din țară. Se votează ușor și în siguranță, cu respectarea regulilor pentru protejarea sănătății oamenilor care au ieșit la vot”, a scris Dancă, pe Facebook.