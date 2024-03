„V-am spus, am devenit bogat în ziua în care am intrat în restaurant și nu m-am uitat la prețul restaurantului, cât costă când plec cu nota. Nu sunt bogat, am dat totul Fundației și cu plăcere. Și ce fac eu astăzi fac numai că am avut mai mult noroc decât alții”, a declarat Ion Țiriac pentru gsp.ro.

Înființată din dorința fostului tenismen, Fundația Ion Țiriac investește, în fiecare an, sume uriașe în proiecte sociale dar și în îmbunătățirea mediului înconjurător.

Alexandru Țiriac, fiul miliardarului român, a dezvăluit care sunt principalele preocupări ale fundației:

„Fundaţia Ion Ţiriac donează anual, de peste 20 de ani, sume colosale către căminele de copii, azile de bătrâni, ajutoare pentru sportivi, şcoli, grădiniţe, spitale, plantat milioane de copaci, biserici, campusuri sportive şi evenimente neaşteptat de dure, precum inundații sau cutremure”, povestea Ion Alexandru Țiriac, într-un interviu pentru zf.ro, citat de prosport.ro.

Chiar dacă fundația miliardarului este implicată într-o mulțime de acte de caritate, încă din 1990, Ion Țiriac a decis ca acțiunile să nu fie publice.„Nu vă voi spune cât şi ce vom mai face, însă cel puţin 25% din profitul nostru, după ce plătim toate taxele, merge către caritate sau ajutoare şi aşa va fi cât trăieşte fundaţia”, a mai povestit Ion Țiriac, pentru sursa citată.