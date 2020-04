Întâlnirea are loc la ora 12:00 și, potrivit surselor politice citate de Realitatea PLUS, ar avea ca subiect măsurile de siguranță sanitară. Întâlnirea în format restrâns are loc la o zi după ce președintele Klaus Iohannis l-a criticat dur pe managerul institutului ,,Matei Balș”, Adrian Streinu Cercel, pentru un presupus plan care ar impune carantină dură pentru cei trecuți de 65 de ani.