"Am discutat inclusiv chestiuni legate de NATO şi de candidatura mea. Însă vreau să clarific aici o chestiune: la NATO nu se va vota niciodată. Desemnarea secretarului general se face prin consens, iar consensul se obţine prin negocieri de tip diplomatic, discuţii între lideri şi aşa mai departe. Deci, nu are foarte mult rost să ne uităm la câţi au spus, ce au spus, fiindcă până când nu se obţine unanimitate nu se va hotărî absolut nimic şi, până atunci, mai este cale lungă", a spus Iohannis.

El a fost întrebat la finalul reuniunii de la Vilnius dacă a discutat în întâlnirile pe care le-a avut despre candidatura sa la funcţia de secretar general la NATO şi pe ce sprijin se bazează.

Capitala Lituaniei a găzduit joi cea de-a IX-a ediţie a Summitului Iniţiativei celor Trei Mări (I3M).

Şeful statului a mai fost întrebat și despre riscul unui conflict pe scară largă în Europa.



"Eu cred că avem o evaluare foarte corectă a riscurilor la care suntem expuşi noi în Uniunea Europeană şi, sigur, este o situaţie complicată. Vrem să creştem cheltuielile pentru Apărare pentru a garanta securitatea statelor noastre, a cetăţenilor noştri. Vrem să transformăm economiile noastre ca să fie mai prietenoase cu mediul, vrem să reducem impactul asupra schimbărilor climatice", a răspuns el.

Şeful statului a adăugat că "toate aceste lucruri se fac cu bani mulţi, dar pe de altă parte, lumea nu doreşte să impună taxe şi impozite mai mari populaţiei", iar în acest context, "discuţiile sunt destul de complexe şi în final depinde de fiecare guvern cum îşi alocă banii pe priorităţi ca să satisfacă simultan cât mai multe din aceste solicitări".



Totodată, preşedintele Iohannis a apreciat că acest lucru a reuşit "destul de bine" în România.



"Am avut şi creştere economică, tocmai am explicat că am avut cheltuieli pentru Apărare. Avem rezultate notabile în zona protecţiei mediului, a schimbărilor în industrie pentru a deveni mai prietenoasă cu mediul. Dar lucrurile nu se vor schimba de azi pe mâine şi nu trebuie să ne speriem de aceste lucruri. Trebuie să vedem, însă, complexitatea şi gravitatea lor şi să le abordăm în aşa fel încât să găsim soluţii, soluţii care sunt sustenabile, adică să nu împovărăm populaţia", a mai spus preşedintele Klaus Iohannis.

