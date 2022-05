"Am increderea ca Guvernul a luat si va lua in continuare masurile care se impun. Inflatia si situatia economica dificila, preturile la energie - toate nu au aparut pentru ca cineva in Romania nu si-a facut treaba. Nu, toate astea si crizele care vor urma au o singura cauza si asta este razboiul lui Putin impotriva Ucrainei.

Guvernul Romaniei poate sa amelioreze impactul acestei crize, sa ajute consumatorul vulnerabil, persoanele cu venituri mici. Problema nu e una romaneasca, ci una globala. Trebui sa fim foarte realisti. Crizele nu se vor termina maine. Situatia complicata va continua. Guvernul, Parlamentul, politicienii, in general, isi fac treaba. Nu e cazul sa incercam sa aruncam vina asupra lor. Vinovat e Putin care a declansat acest razboi impotrivca Ucrainei. Important pentru romani e sa stie ca acest guvern se straduieste sa gaseasca solutii pentru a atenua impactul acestor crize succesive", a declarat Iohannis, la finalul unei vizite la Spitalul Clinic Colentina din București, cu prilejul Zilei Internaționale a Asistentului Medical.

Intrebat cum resimte inflatia si ce sfaturi le da romanilor, seful statului a raspus: "Inflatia e doar un factor. Cred ca e o incercare grea prin care trecem. Cred ca toata lumea va resimti (aceste crize - n.r.). Platim mai mult pentru benzina, pentru alimente. E evident ca trebuie sa fim mai atenti ce si cat cheltuim. Guvernul lucreaza la scheme de compensare. Trebuie sa fim constienti de faptul ca acest razboi va crea crize. In perioade de crize e bine sa judeci cum cheltui banii".

Klaus Iohannis a avut o explicatie si in ceea ce priveste datoria publica a Romaniei, care creste de la o zi la alta, ajungand in prezent la peste 50%, dar si faptul ca avem cele mai mari dobanzi din zona, de aproape 8%.

"Noi ne imprumutam mai scump, evident, daca avem o inflatie mai mare. Aceasta a aparut din preturile energetice si generale mai mari. Daca romanii cauta pe cineva vinovat, e usor de identificat: se cheama Putin si Federatia Rusa. Nu suntem singuri (care trec printr-o astfel de situatie - n.r.).

Inflatia crescuta inseamna dobanzi mai mari. Evident ca ne imprumutam mai scump. Orice comparatie e lipsita de sens fiindca situatia in care ne aflam acum e una de razboi, de criza. Nu incercati sa gasiti vinovatii in Parlament, in politica. Problema e razboiul. Si daca se termina maine razboiul crizele nu se vor termina.

Reamintim ca rata inflatiei in Romania a ajuns la un nou record de 13,8% in luna aprile, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS). De parca asta nu ar fi tot, guvernatorul BNR Mugur Isarescu a anuntat, astazi, o prognoza nu foarte buna, sustinand ca rata inflatiei este in crestere cel putin pana in iunie.