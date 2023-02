„Acum unii spun ca nu a distrus nimic (dragarea canalului Bîstroe, n.r.). Mie imi suna ca e vorba de o afacere comerciala. Ca dovada, l-am vazut pe ministrul agriculturii -P. Daea, care a spus ca producatorii nostri au ramas cu toata marfa”, a afirmat Anca Alexandrescu.

„Aceasta chestiune, cu Bîstroe, pornește din 1853 si razboiul Crimeei. A pornit tot pe aceleasi chestiuni, când rusii au intervenit si au transforamt principatele in gubernii. Eu i-am spus lui Putin ce am avut cu ei. I-am spus de ce ne-ati transformat in gubernii. Atunci ni s-a dat Basarabia, partea de sud, care acu mse afla la ucraineni. Basarabia poarta numele de la basarabii si intregitori ai zonei Valahiei. Atunci era la turci, în 1777, pe care noi il consideram razboiul romano-ruso-turc, noi a trebuit sa actionam ca atare dupa un ultimatum de la Berlin . Cei de la Berlin aveau interese de a nu se schimba relatiile cu Moscova. Sunt lucruri incredibil de importante, ele raman in dosarele celro care fac jocurile. Si de fiecare data se cauta ce e la dosar, ce a generat sau ce a blocat”, a declarat Ioan Talpeș, la Culisele statului paralel.

„Înteleg ca este si asta un scenariu. Li se permite orice (ucrainenilor, n.r.), ca americanii vor”, a spus Anca Alexandrescu.

„Nu ca vor, ci ca au interes. Da, si Moldova”, a completat I. Talpeș.

„Să-i ajutăm sa controleze totul in Ucraina, totul in Moldova”, a mai spus A. Alexandrescu.

„Pe unii nici nu-i intereseaza, si unii din conducerea României, la ora actuala, foarte multi. Dar daca am gandi Bistroe la ora actuala, cred ca ei nu au cum sa procedeze altcumva. La inceputul negocierilor mele de la Washington, daca eu am reusit sa trezesc un interes pentru România a fost când am vorbit de Dobrogea, a relatiei cu Bulgaria, a unei platforme balcanice. Cu cat si atunci existat niste dereglari in materie de Turcia. Turcia era evident ca-si doreste alta politica decat ascultatorul NATO”, a mai spus Talpeș.

„Adică deschizător la Marea Neagra”, a completat A. Alexandrescu.

„Comparatiile sunt fortate pentru ca ne aflam in situatii diferite. Noi facem asocieri cu anii 2000, 2004. Nu. Noi suntem intr-o pozitie pe care ne-am dorit-o , in UE si NATO. Si atunci altii. Doar nu va imaginati ca o tarisoara poate sa treaca la programare... Daca noi am urmari aceste chestiuni si daca am aven pesonaje sa negocieze locul si rolul Romaniei nu am avea asta”, a mai explicat Ioan Talpeș.

„Cine sa negocieze locul și rolul? Dl Ciolacu, dl Grindeanu care spune ca gata, suntem pregatiti, d Iohannis ne-a spus sa stam cuminti”, a spus A. Alexandrescu.

Talpeș: „Grindeanu se bucură de o anumită percepție în SUA. E educat. Trebuie să înțeleagă niște perspective în parcurs”

„Dl Grindeanu se bucura de o anumita percepție in SUA. Si dvs aveti o parere usor fortata in privinta lui. Eu nu-l cunosc. Este considerat un personaj cu o perspectiva dintr-o lume pe care sa stiti ca cei din afara se straduiesc mereu sa o gaseasca.

Nu știu cine-l place. Dl Grindeanu e perceput ca un personaj educat cu capabilitati de exprimare. Sa nu va imaginati ca din afara se cauta personaje cu capacitati... Eu l-am cunoscut pe tatal dl Grindeanu ,era profesor de matematica deosebit. Îl bifasera inainte...”, a spus Talpeș.

„A fost pregatit de la noi? Sa inteleg ca are recomandari bune si din interior. Pe externe sau interne?”, a intrebat A. Alexandrescu

„Probabil are. Eu nu am avut niciodata vreo relatie cu el. (...) Noi am fost in anii aceia, 90 si primii ani 2000 de a face concesii incredibile pentru decidentii majori, care erau SUA. In Europa noi nu am avut nicio sustinere.

Reiesea din discutii si negocieri ca ii intereseaza chestia asta, cum categoric si acum ii intereseaza. A fost o perioada când era secret si ti se spunea ca in perspectiva se va ocupa si de voi. Nu pot sa nu cred, am fost lângă dl Iliescu de cele mai mutle ori, nu pot sa nu cred ca si lui Iohannis i-au fost spuse niste lucruri pe care le-a inghitit foarte greu.

Daca ne uitam la dna Udrea si T. Basescu... uitati la ce s a ajuns. Nu conteaza puscariile, conteaza ce au lasat in urma lor”, a mai explicat Talpeș și a completat despre intervenția președintelu iIohannis în problema Bîstroe: „Taman chestia asta e ceva poate de care aveam nevoie”.

Despre interesul amintit de I. Talpeș în privința dl Grindeanu, Anca Alexandrescu l-a intrebat: „Adica baietii astia cauta in continuare niste personaje cu garantii?”.

„Niste personaje capabile. Care sa inteleaga niste perspective care deja sunt in parcurs, Noi ne aflam in perspectiva unui parcurs. Dl Grindeanu e un personaj educat. Altii nu ajung in variante din acestea care sa se exprime despre una sau alta”, a punctat Talpeș.

Ce se ascunde în spatele scandalului Bîstroe. Talpeș: „Dacă cineva e foarte interesat să aibă o bază NATO aceasta este Ucraina”

„A avut dl Grindeanu un scop când a aruncat scandalul asta. A iesit si a spus ca e pregatit sa preia conducerea PSD. Dl Ciolacu are alte probleme. Dl Grindeanu vad ca-si vede de treburile lui”, a mai spus A. Alexandrescu.

„Canalul a fost facut in 84-85, adancit la 10 metri de atunci. Daca se adanceau 4 metri la o lungime de 100 de km cat are Bistroe ar insemna 4 milioane de... pamant. Unde este pamantul? (...) În 2004 acelasi scandal pe Bistroe a fost. S-a stins”, a observat Dian Popescu.

„S-a stins pentru că partea romana a castigat. La data aceea Ucraina nu era in sitautia de astazi, era in alianta estica ,adica a Moscovei. Acum s a schimbat. Trebuie sa tinem cont de contextul geopolitic”, a spus I. Talpeș.

„ Lucrariel au inceput in vara anulu itrecut, de ce a venit acum dl Grindeanu acum?”, a observat A. Alexandrescu.

„Daca cineva e foarte interesat sa aiba o baza NATO aceasta este Ucraina. Din punctul nostru de vedere, lucrurile ne depășesc. Eu nu trag nicio concluzie pana nu ma uit care e datoria României. Astea sunt credite, jocuri, nu trebuie nimeni, nu taie nicio datorie”, a spus Talpeș.

Talpeș, despre semnalul dat de Soros la Munchen despre jocurile din spatele războiului din Ucraina

„Nu stiu daca l-ati vazut pe dl Soros prin prelegerea de la Munchen, acum doua saptamani, 10 zile. Despre state.

„A declarat ca daca Rusia ar fi invinsa, Rusia si China sunt membre ale grupurilor societatilor inchise, invadarea Ucrainei a declansat unul dintre cele mai ucigase conflicte dupa al doilea razboi”, a citat Marius Ghilezan din declaratiile lui Soros din 17 februarie.

„În substanta acestui discurs e altceva: problematica razboiului din Ucraina. Cineva doreste ca aceste state, societati inchise, sa explodeze, adica problema cu Ucraina as privi-o cu alti ochi. Daca tinem cont ca deja in Ucraina exista milioane de hectare cumparate de familii celebre care si-au inceput destinul financiar de pe timpul razboaielor lui Napoleaon. Si datoria cumparata a Ucrainei”, a explicat Talpeș.

„De aceea ati facut apel la ce a spus dl Soros. In continuare el si gasca lui fac jocurile”, a punctat A. Alexandrescu

„Noi suntem niste geografii care pot fi schimbate. Cine mai vorbeste de suveranitate, independenta? Credeti ca va trece de 2024 Constituția aceasta. Imediat dupa 2024 se va schimba, in sensul vointei poporului român”, a comentat Talpeș.

„Impusa de Soros? Ce asteptari sa mai aiba romanii?”, a intrebat A. Alexandrescu.

„La noi e un dezaastru. Liderii nu stiu sa se inconjoare de niste oameni care stiu ceva. Ei cred ca, ajunsi acolo, pot decide. Daca ar sti, atunci ar gândi românește”, a mai spus Talpeș.

„De la inceput a fost intelegere intre Washington si Moscova ca nu sunt investitii in România”, a completat A. Alexandrescu.

Talpeș: „America nu se poate baza decât pe Polonia și Romania. Marea Neagră cu Delta este o zonă care trebuie exploatată”

„România e dopul, treci peste ea, un dop e cel care nu te lasa, treci peste asta, nu te mai opreste nimeni. E un raport de putere. Jocul este mult mai sensibil decat până la al doilea razboi mondial.

De exemplu. A venit o firma americana si a vorbit despre exploatare - Exxon Mobile. Romania a stiut ca exista rezerve in Marea Naeagra de la americani. Lui Ceausescu i s-a comunicat asta cand era in relatii foarte bune cu Washingtonul. Era jocul intre puterile implicate care voiau sa schimbe un statut semnat tot de ei. Exxonul a plecat, incepem din nou sa aruncam cu piatra intre noi, Exxon a plecat pentru ca trebuia sa plece. In Turcia. Pentru ca si Turcia are tarmul la Marea Neagra.

Rusia nu conta intr-un raport de forte global, i-au fost de ajuns 4 ani lui Stalin. La ora actuala nimeni nu s-a uitat cu atentie la ce a spus Putin. S-a spus la un moment dat ca Rusia nu poate sa nu tina cont ca NATO si tarile occidentale, in special NATO s-ar putea sa aiba ca perspectiva distrugerea Federației Ruse. E incredibil de dura. S-a ajuns la acea comunicare ca Rusia s-a retras din tratatul nuclear - New Start. Acela e fundamental in raportul de putere actual.

In sfarsit America a inceput sa-si dea seama ca nu se poate baza decat pe Polonia si Romania si ca Marea Neagră cu Delta este o zona care trebuie exploatata”, a concluzionat Ioan Talpeș la Culisele statului paralel.