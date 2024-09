Una dintre cele mai lovite localități de viiturile catastrofale este comuna Cuza Vodă, acolo unde peste 1.000 de oameni au rămas fără adăpost. Primarul Dănuț Codrescu spune că a reușit să salveze toți oamenii prinși de ape, însă peste 500 de case au fost distruse.

„E jalnic la noi. Am avut apa de peste doi metri în curțile oamenilor, peste 170-180 în case, pe drum la fel, un metru și jumătate. Sunt porți luate, animale, toate...am salvat toate viețile omenești, deci nu avem nicio victimă, mulțumesc Domnului pentru lucrul asta. Ne-am străduit noi, cu forțe proprii, pompieri, am încercat, am putut să-i scoatem pe toți. Pe cei pe care n-am putut sa-i scoatem, i-au urcat pe mese, pe dulapuri, i-am recuperat după ce-a scăzut un pic apa. Oamenii au înțeles, i-am verificat telefonic sau personal. Apa a fost o tură, a scăzut în decursul zilei, a scăzut un metru. Ulterior a început să crească din nou, pentru ca prima data a venit de pe Valea Rea, cum spunem noi, o vale principală a județului. Ulterior, a venit de pe Valea Ciugurluiului, a mai crescut, dar nu a ajuns la noi. Acum a început să se retragă în momentul ăsta. Au fost două viituri una după alta am avut. Deci este jalnic, am peste 500 de case afectate. Au început să cadă din ele, care au fost din pământ, din lut, au căzut multe. Avem peste 1.000 de sinistrați. Pe toți i-am sfătuit și au mers la rudele lor, la prieteni, la vecini în partea mai de sus, unde nu a fost apă. Cei care nu au unde să fie cazați sau n-au rude, i-am dus în sala de sport și le-am asigurat minimele condiții pentru momentul asta. Am primit informații că se face un gen de campanie, sau niște corturi de campanie, o tabăra de campanie cu 400 de locuri, în 2 ore va fi gata. Dacă e nevoie de oameni, oamenii vor să meargă acolo, îi ducem acolo, daca nu, îi ținem la noi acolo, le asigurăm condițiile care trebuie, mâncare, apă. Deocamdată facem din buzunarul nostru, cumpăram, nu-i o problemă. Nu sunt prea mulți care au dorit să meargă la căminul cultural, sunt mai putinței, dar sunt. Le-am oferit pături, le-am oferit saltele. Au fost oameni care au refuzat, dar nu cu forța, cu o dispoziție un pic mai așa, i-am scos pe toți din casă. Care mai sunt, sunt în mansardă, stau bine, au apă, au tot ce le trebuie. Care au mansarde, care au poduri mai înalte stil mansardă stau și ei acolo, dar foarte puține familii. Pe fiecare strada, de la cap la coadă, am peste 500 de case sub apă. Am primit ajutor din toate parțile, mai mult de-atât nu aveam ce să primim, pompierii au fost la fața locului cu bărci, cu tot ce trebuie. Forța militară, la fel, au venit două mașini cu militari, cu bărci pneumatice. Am scos ce-a fost, de când au venit cei de la armată deja aveam scos tot, nu am avut nevoie, i-am îndrumat spre Sechea, erau mai multe cazuri în comuna învecinată”, a declarat primarul Dănuț Codrescu, primarul din Cuza Vodă.