Este ziua zero pentru Statul Paralel din Romania! Florian Coldea si Dumitru Dumbrava se afla in atentia procurorilor anticoruptie intr-un dosar bomba. Primul care a ajuns, joi, la sediul DNA din Capitala este generaul Dumitru Dumbrava, acesta fiind urmat la scurt timp si de fostul numar doi al SRI, Florian Coldea, dar si de avocatul Doru Traila. Surse citate de Realitatea PLUS sustin ca "Generaul negru", asa cum este supranumit Coldea, Dumitru Dumbrava si acolitii lor ar urma să fie pusi sub acuzare de procurorii anticoruptie. Vorbim inclusiv despre avocatul Iulian Dumitrescu si Dan Tocaci.