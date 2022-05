La finalul cursei de 21 de km, imediat după ce a trecut linia de sosire, un bărbat de naționalitate japoneză de aproximativ 50 de ani a intrat în stop cardiorespirator. Echipajele SABIF care asigurau asistența medicală de urgenta la maraton au intervenit și l-au resuscitat, iar pacientul a fost diagnosticat cu edem pulmonar acut. Acesta a fost transportat imediat la cel mai apropiat spital de urgență din Capitală.

Ambulanta București Ilfov a participat la acest eveniment cu 4 echipaje de tip C cu medic și 4 echipaje de tip B2 cu asistent medical. In plus 9 echipe de sprijin formate din câte 2 voluntari asigură asistența medicală în cadrul maratonului care se desfășoară în acest week-end în București.

Concursul internaţional de alergare „Bucharest Half Marathon 2022” se desfășoară pentru a doua zi în Capitală. Duminică, la ora 8,45, va avea loc startul Cursei de 10 km - fotolii rulante (persoane cu dizabilităţi), iar la ora 9,00 start cursa de 21 km şi ştafetă la cursa de 10 km.

Traficul pe mai multe rute a fost restricționat. Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să folosească autovehiculele personale cât mai puţin pentru a evita blocajele de trafic şi să opteze pentru mijloacele de transport în comun, în special pentru metrou; să îşi păstreze calmul şi să nu claxoneze abuziv în cazul în care se află în zone aglomerate; să evite deplasarea în zona de desfăşurare a evenimentului şi să respecte semnalele poliţiştilor rutieri aflaţi în trafic pentru devierea şi fluidizarea acestuia şi să evite pe timpul deplasării, manifestările de natură a pune în pericol siguranţa lor, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic.