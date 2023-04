În imagini se observă cum polițiștii au intervenit în forță să oprească la timp o bătaie cu macete între clanuri. La fața locului au intervenit și ofițerii SRI ai Brigăzii Antitero.

Scandalul din Ploiești a început de la două tinere de 19 și 27 de ani, și totul din cauza unor conflicte mai vechi.

"Ulterior a degenrat in acte de violenta 0 36 in urma altercatiei femeile n au suferit vatamari si n au necesitat transp la spital, 0 43 persoanele implicate au fost conduse la politie in vederea audierii", a declarat agentul de poliție Rădulescu Maria Magdalena, purtător de cuvânt al IPJ Prahova.

Cele două femei au fost amendate cu câte 1.000 de lei și nu au mai depus plângere una împotriva celeilalte. Polițiștii continuă cercetările în cazul dosarului penal deschis pentru loviri sau alte violențe.