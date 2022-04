Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski se va întâlni, vineri, la Kiev cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, a anunțat purtătorul de cuvânt al președinției ucrainene Serghii Nikiforov.

La întâlnire va participa și șeful diplomației europene, Josep Borrell, vicepreședintele Comisiei și comisar pentru vecinătate și extindere, care se va deplasa și el în capitala Ucrainei.

Nikiforov nu a confirmat mai multe detalii legate de vizita înalților oficiali europeni la Kiev, invocând motive de securitate, scrie presa spaniolă.

Președintele Comisiei Europene va merge apoi la Varșovia, alături de Josep Borrell, la reuniunea specială organizată sâmbătă sub deviza StandUpForUkraine.

📅 Mark your calendar!



This Saturday, the #StandUpForUkraine pledging event will take place in Warsaw.



We will raise much needed funds to support internally displaced and refugees.



Stay tuned, take action and donate via https://t.co/LR3aeeF0nY