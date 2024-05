„Calitatea dumneavoastră de polițist local nu vă dă niciun drept! 1 - să dați vreun interviu și 2 - să aveți un punct de vedere decât cel al instituției pe care o reprezentați. Oricine vă întreabă în perioada următoare, vă exercitați funcția. Nu am pus să fie nimeni urmărit, nu am pus nimeni să fie...nu v-am dat nicio dispoziție în acest sens. Dacă a fost vreo disfuncționare a acestei dispoziții, nu a mea, sau cine v-a spus lucrul ăsta, v-aș ruga domnilor directori în funcție să o reglementați. Nu vă cer decât să vă exercitați funcția de funcționar public care să fie în slujba cetățeanului.

Nu aveți dreptul decât să vă serviți instituția și funcția pe care o dețineți. Nu puteți da un interviu. Oricine vă vine, mass-media, nu comentați absolut nimic. Am informații că, de exemplu duminică, un polițist din cadrul Poliției Locale Sectorul 5 a dat un interviu la Realitatea TV în care ar fi spus...vom vedea duminică dacă se va concretiza această informație sau nu, dar dacă va apărea, asta nu este pe mine, asta este pe dumneavoastră, că vă depășiți atribuțiile și vom lua măsurile coercitive ce se impun. Vedeți-vă de treaba dumneavoastră, vedeți-vă de Sectorul 5, vedeți-vă de slujba cetățeanului.

Eu, Cristian Popescu Piedone, nu v-am spus niciodată să faceți politică. V-am spus decât să fiți în slujba cetățeanului. Vă mulțumesc și cu asta am încheiat. Repet, sunt, din clipa asta, cu stația permanentă a dumneavoastră. Vreau să vă aud raportările, vreau să aud implicarea dumneavoastră în teritoriu și voi ține permanent contact cu dumneavoastră. Am abandonat această stație. Am abandonat această stație. Începând din seara asta, am preluat și organigramele 24 din 24. Cu respect pentru funcțiile pe care le dețineți, vă rog doar să respectați instituția. Primarii sunt trecători, dumneavoastră sunteți în slujba cetățeanului și sunteți veșnici funcționari publici, atâta timp cât vă respectați prerogativele cu care ați fost investiți. Seară bună! Nu am nevoie de confirmări, decât să rețineți ce v-am spus în seara asta”, spune Piedone în prima înregistrare audio.

În a doua înregistrare, Piedone recidivează: le spune agenților cine este șeful, și de cine trebuie ei să asculte, „poate să vină și mama Poliției Naționale și comandantul Poliției Naționale”:

„Comandantul dumneavoastră, unicul dumneavoastră, este primarul ales, indiferent de numele lui. Primarul ales a dat o dispoziție. Poate să vină și mama Poliției Naționale și comandantul Poliției Naționale. Eu v-am spus că mașinile Poliției Locale vor merge cu girofar. Zi-noapte. În special noaptea. Asta vreau să văd. Și vreau să văd implicarea dumneavoastră și multe, multe amenzi, pe care le veți constata dacă sunt abateri de ordine publică și orice prerogative pe care le are Poliția Locală. Inclusiv direcțiile de control, direcția de mediu. Domnilor, a venit timpul în care investiția statului dumneavoastră trebuie să o demonstrați. Nu vă urez decât o seară minunată și rețineți că situația este la mine începând de astăzi, 24 din 24”, spune Piedone în cea de-a doua înregistrare audio.

