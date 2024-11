În situația în care sosul de roșii are un gust acru, iată ce trebuie să faci. Poți adăuga, fără griji, bicarbonat de sodiu în sosul de roșii, pentru ca soluția să neutralizeze acidul din tomate. Vei vedea niște bule pe suprafața sosului, dovada că are loc o reacție chimică. În plus, acest lucru este deosebit de interesant pentru persoanele care au un stomac fragil și care nu tolerează bine alimentele acide.

De ce să apelezi la morcovi sau curmale

Dacă nu ai la îndemână bicarbonat de sodiu, poți oricând să gătești roșiile cu un morcov proaspăt sau curmale, pentru a-i da o dulceață naturală care să corecteze aciditatea.

Când pregătești un sos de roșii, alege legumele potrivite, care trebuie să fie foarte coapte. Nu poți face sos de roșii fără ulei de măsline. Acesta este ingredientul obligatoriu după sare și piper. Se poate folosi la început pentru a rumeni ingredientele și poate fi adăugat la final, pentru a accentua gustul.

Ierburile aromatice (cimbru, dafin, oregano, rozmarin, pătrunjel, busuioc) vor da sosului de roșii o aromă deosebită.