Se apropie ziua de 1 mai, iar românii o petrec în mod tradițional cu mici, sosuri, bere cu fructe, sucuri și desert.

Însă, o simplă masă de 1 mai compusă din mici, pâine, ketchup, muștar, maioneză, bere cu fructe, suc tip ceai sau băutură energizantă, bomboane cu ciocolată și gumă de mestecat poate conține până la 82 de E-uri, 17,23 grame de sare per 100 grame produs și 161,17 grame de zahăr per 100 grame de produs.

De 1 mai consumatorii se îndreaptă către o rețetă rapidă formată din mici, câteva sosuri de tip muștar, ketchup, maioneză, pâine și câteva băuturi reci precum bere cu fructe, suc tip ceai și băutură energizantă. Pentru această masă, consumatorii mănâncă până la 17,23 grame de sare per 100 grame de produs.

Mai cu seamă, micii conțin 2,6 grame de sare, pâinea are până la 2,3 grame de sare per 100 grame, ketchupul conține până la 3,1 grame de sare per 100 grame de produs, muștarul are până la 6,5 grame de sare per 100 grame de produs, maioneza conține până la 2,67 grame de sare per produs, iar sucul tip ceai conține până la 0,06 grame de sare per produs.

Un total de 17,23 grame de sare per 100 grame de produs la o simplă masă de 1 mai, în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă o cantitate zilnică de 5 grame de sare pe zi.

161,17 grame de zaharuri la masa de 1 mai! Masa compusă din mici, sosuri tip muștar, ketchup, maioneză, bere cu fructe, suc tip ceai și băutură energizantă poate ajunge până la 161,17 grame de zaharuri, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă o cantitate zilnică de 25 grame de zahăr.

Întregul studiu îl găsiți AICI.