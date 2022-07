Incredibil, dar adevărat! Reghecampf refuză să plătescă pensia alimentară pentru băiatul lui și urmează să fie executat de familia lui și de avocatul soției lui, Oleg Burlacu!

Reghe, soțul fugit cu amanta, la un pas de marea rușine: executarea silită!

Zvonurile din oraș cu privire la situația financiară dezastruoasă a lui Laurențiu Reghecampf par a se elucida. Antrenorul care a fugit de acasă cu amanta Caciuc acum un an, și a încercat multe luni să ascundă acest lucru, a ajuns să fie la un pas de marea rușine: executarea silită!

Ordonanța președințială pe care el personal și avocatul lui, Adrian Cavescu, au deschis-o la Judecătoria Buftea și despre care se lăudau în presă că au câștigat-o se pare a fi chiar cea care le-a adus „nenorocirea”.

Ordonanța a stabilit, cum era și firesc, programul de vizită al tatălui la domiciliul minorului (acasa la mama acestuia) și pensia alimentară pe care tatăl trebuie să o achite minorului. Pensie care trebuie achitată retroactiv pe perioada anului trecut, când Reghe a uitat total de familia lui și de propriul său copil!

A fost odată ca niciodată un REG(H)E… Averea, AMANETATĂ!

În oraș se zvonește că Reghe este împrumutat pe la toți cunoscuții, că și-a lăsat mașina și multe bunuri la amanet, lucruri pe care Anamaria le comentează cu capul în pământ…

Anamaria Prodan: Situația lui este comico-tragică… Îmi e milă că Laurențiu a ajuns în situația asta

„Noi nu înțelegem cum el a ajuns așa jos. Am auzit în oraș de amanet. Se roagă de fini să-l ajute cu discounturi la diferite chestii …Dacă ești bărbat și fugi de acasă, măcar ai grija de copiii tăi! Situația lui este ceva comico-tragică. Avocatul lui… Habar nu am… Ce să zic? Sunt siderată!

Se pare că îi explică niște aberații clientului lui… vreau să cred că nu este adevărat că și eu sunt avocat și îmi e rușine să aud așa ceva din gura unui avocat… Se pare că, după ce a deschis ordonața fără niciun rost, unde singurel a cerut judecătorilor să stabilească pensie alimentara și program de vizită, Reghe s-a grăbit să anunțe public că a câștigat. Dar nu a câștigat nimic! Era firesc ca judecătorii să stabilească pensia și programul.

Este un lucru absolut firesc. Repet! Eu nu l-am cerut pentru că am crezut până în ultima secundă că are minte și nu se face de râs în fața magistraților și a țării, să ceară ca ei să decidă când își poate vedea copilul și câți bani trebuie să-i dea. Noi nu am cerut așa ceva și nici nu ne coborâm să ne facem de râs vreodată cerând așa ceva.

Faptul că avocatul lui îi explică, din ce înțelegem, că nu trebuie să achite că a făcut două cadouri copilului mai scumpe și acele cadouri se consideră pensie alimentară… este hilar! Sunt lucruri pe care le înveți în facultate. Elementare”, a declarat, pentru realitateasportiva.net, Anamaria Prodan.

„Îmi e milă că Laurențiu a ajuns în situația asta… Nu știu dacă are sau nu mai are bani. Cred că trăiește din salariu cum a făcut-o și la Craiova. Știu că îi e foarte greu dar dacă el personal a deschis procese unde cere stabilirea pensiei nu este treaba mea. Eu nu i-am cerut, repet, pensie pentru copil niciodată!

Am încercat de mii de ori să vorbesc cu el, doar eu cu el, fără amantă, avocat, șofer sau prieteni… Că mai toți stau să ia ce mai pot de pe el… dar dacă a deschis aceste procese și judecătorii au stabilit cuantumul pensiei alimetare și programul de vizită, acum tot el refuză să plătească și face recurs.

Ce să mai zicem? Ne distrăm și înghițim amar că-l vedem cum se scufundă și se face de râs acum deja la nivel internațional. Presa din Azerbaijan preia totul de aici din țară iar el vă dați seama ce integritate și ce moralitate va avea și în fața echipei de acolo, a jucătorilor de acolo, a conducerii clubului azer… Nu știu ce e cu el… Nu știu cum de a ajuns atât de jos.

Nu știu cum nu realizează că de la ultimele 3 cluburi a fost dat afară pentru viața dezordonata pe care o are, pentru prostiile pe care le face și pentru situațiile super jenante in care se pune! Un barbat la vârsta lui nu are cum să facă așa ceva.

Nu ai cum, ca om și ca bărbat, sa încerci cu disperare sa-ti distrugi copilul și familia. In condițiile in care el datorează totul familiei lui. Ce sa mai zică băiatul lui când vede mizeriile pe care le face?

Să-l salute sau sa-și dorească sa-l vadă, sa petreacă vacante cu el? Normal ca nu vrea sa audă de el, orice i-as zice eu… Rudele sau prietnii! Caci tot ceea ce face îl situeaza sub pământ, nu la pamant! El deschide procese de calomnie in speranța ca mai ia ceva bănuți de la noi! Dar… este jenant și ca om, și ca bărbat.

Ma rog, este treaba lui ce deschide și ce face. Clar ca va ajunge cumplit… Ma uit înapoi și realizez ce au trăit Luca și fosta sotie… la fel a făcut și atunci. Același scenariu, dar eram prea îndrăgostită sa văd …acum inteleg ca e obișnuit sa facă așa mizerii copiilor lui. La vremea respectiva, același traseu l-a avut. Procese peste procese deschise fostei soții tot pentru a evita pensia alimentara. Dacă nu existam eu, cine știe ce se intâmpla cu situația aceea urâta de atunci… Repet, nu aveam ochi sa văd atunci… credeam toate minciunile si aberațiile lui Reghecampf.

Asta este! Avocatul meu, Oleg Burlacu, se va ocupa! Va rog sa ma credeți ca ne este atât de rușine de tot ce s-a intâmplat incat de multe ori când vedem pozele amantei, imaginile video, mesajele pe care i le trimitea lui Reghe, amanta despre care am tot zis – nu are nicio vina ca ea și-a urmat traseul și a simtit ca e loc mult la „Gâsca de aur”, cum era Reghe poreclit, traseu norocos pentru ea, temporar, sau când auzim cum a fost dat afara de peste tot și din ce motive intram in pământ. Când aud cum un antrenor ca el stătea prin parcare la Craiova cu copilul mic in brațe si amanta pe langa mașină și jucătorii erau la antrenant și râdeau de el… Ni se face rău… De asta ne dorim să se termine cât mai repede, să nu mai auzim de el!

Cred că, în cel mai scurt timp, vom vedea un esec absolut al lui Reghecampf pe toate planurile, deși ne rugam să-i deschidă Dumnezeu mintea și ochii și sa se ridice din mizeria in care se zbate.

Dacă el va continua un război cu familia lui, război pe care nimeni din familie nu-l dorește, de mila lui, probabil că soarta în Azerbaijan îi este pecetluită că și la Craiova s-au plictisit, de la președinte la patron, toți de nenorocirile pe care le făcea și de viața și nenorocirile pe care el mândru le prezenta echipei lui.

Repet, antrenorul trebuie să fie un exemplu din toate punctele de vedere, nu un circar de care să râdă și să facă glume o echipă! Problema e că atunci când clown-ul intră în palat, el nu devine Reg(h)e, ci palatul devine circ! Mare atenție!”, a spus Anamaria Prodan pentru realitateasportiva.net.

Tot gura lumii spune că tot ce anunță Reghe în presă sunt prostii fără acoperire. Inclusiv salariul din Azerbaijan!

„Dacă voiam să cer pensie alimentară, ceream din acest contract de 22.000 euro din Azerbaijan, nu neaparat de la Craiova, unde avea puțin mai puțin 15.000 euro pe lună. Familia și copiii mei nu ne-am înjosit să facem procese pentru pensie alimentară. Este hilar, nu? Reghecampf le-a deschis. Judecătorii au decis, Reghe s-a bucurat, a anunțat victoria însă, când a văzut „devizul”, s-a supărat și a făcut recurs. Ce să mai zicem sau ce să mai facem ? Zâmbim amar ca de obicei și ne uităm pe pereții casei la diplomele, medaliile, măreția și respectul de care s-a bucurat atâția ani alături de Anamaria Prodan, Rebecca Sarah, Luca și Laurențiu Jr.”, a mai spus Anamaria Prodan.

Scandalul din familia Prodan-Reghecampf, cap de afiș! Presa națională și internațională îl vinde ca pe pâinea caldă!

Scandalul din familia Prodan-Reghecampf ține prima pagina a ziarelor naționale și internaționale. Antrenorul este făcut bucăți în presa internațională dar, spre stupoarea familiei, continuă să se afunde în mediocritate!

Cel mai mare site din Azerbaidjan îl îngroapă pe Reghecampf când cerneala de pe contract nu este încă uscată! Ce au scos la lumină jurnaliștii azeri

Trecutul tumultos al amantei fostului antrenor de la Craiova, Corina Caciuc, atârnă de gâtul lui mult prea greu față de contractul umflat de presă sau din “surse” din partea antrenorului.

Amanta lui Reghecampf este descrisă cumplit pentru o țară musulmană, unde nu există noțiunea de prostituție! Evoluțiile lui ”Reghe” sunt prezentate pe larg de cel mai mare site azer numit qafazinfo.az!

„Demis din cluburi pentru băutură și femei, noul antrenor principal al Neftchi. După o lungă căutare, Neftchi și-a numit în sfârșit un antrenor principal. Deși au fost anunțate numele unor specialiști precum Vitaliy Vernidub și Viktor Goncharenko, conducerea clubului l-a adus pe laurențiu Reghecampf. La prima vedere, cariera lui pare de succes. A adus Steaua la optimile de finală ale UEFA Europa League. Nu a dat greș în cluburile din țările asiatice în care a lucrat. Din punct de vedere tactic, este cunoscut ca cineva cu cunoștințe deosebite.

Antrenorul care a fost de acord cu clubul „Universitatea Craiova” a deteriorat ulterior relațiile cu conducerea. Chiar și când a lucrat la Steaua în 2015/2017 a fost exclus din club de Gigi Becali pentru astfel de acțiuni. A fost concediat din toate cluburile la care a muncit în ultimii 4 ani.

”Anamaria Prodan a decis să îl părăsească. Presa din România a susținut că are în prezent o relație cu Corina Caciuc, una dintre cele mai cunoscute prostituate din țară. Se observă că tânăra care este destul de populară în Emiratele Arabe, Anglia, Italia, Franța, Germania, se folosește de numele antrenorului și profită și de resursele sale financiare”, au scris jurnaliștii azeri.

Publicația germană Bild, dezvăluiri despre Reghecampf și viața lui

De menționat este că jurnaliștii de la Bild scriu pe larg despre problemele lui Reghe care au fost semnalate de Pițurcă și Becali, scrie realitateasportiva.net