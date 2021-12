Neaplicarea planului de restructurare, redresare, reorganizare a companiei, plan aprobat prin hotararea nr. 4 din AGOA/05.07.2016

Numirea d-lui Remus Vulpescu in consiliul de administratie al companiei s-a facut, in principal, pentru punerea in aplicare a Planului de Restructurare, Redresare, Reorganizare a companiei, plan aprobat prin hotararea nr 4 din AGOA/05.07.2016.

Pana la aceasta data, din masurile Planului RRR aprobat prin hotarare AGOA la data de 05.07.2016, nu s-a pus in aplicare decat una singura, cea de disponibilizare a personalului.

Nota: Dl. Vulpescu Dumitru Remus a fost numit membru in Consiliul de Administratie al ROMAERO in iulie 2016, ulterior fiind numit director general al societatii in ultimele zile ale acestui guvern, in decembrie 2016, desi, nu indeplinea conditiile legale pentru ocuparea acestei functii (Legea nr. 232/2016 si OUG nr. 109/2011). Dansul a pastrat si locul de administrator, influentand deciziile Consiliului de Administratie.

Inducerea in eroare a Autoritatii Aeronautice Civile Romane

ROMAERO SA prezinta Autoritatii Aeronautice Civile Romane o organigrama ce a fost aprobata de forul mentionat, incepand cu 01.02.2018 (prin memoriul de Prezentare al Organizatiei de Productie R-POE ed. 1). Aceasta organigrama nu a fost supusa aprobarii Consiliului de Administratie! In aceeasi perioada de timp, ROMAERO SA a continuat sa functioneze in baza organigramei aprobate de consiliul de administratie (conf legii 31/1990). Cu alte cuvinte, personalul de conducere nominalizat si aprobat in fata Autoritatii Aeronautice Civile Romane difera de cel nominalizat si aprobat prin decizia consiliului de administratie al companiei.

Aceasta situatie anormala si confuza, creata in mod deliberat de dl. director general Remus VULPESCU, pune in pericol autorizarile companiei, autorizari fara de care activitatile de productie, in raport cu BOEING Company, AIRBUS si diversi subcontractori ai acestora, nu se pot desfasura. De asemenea, trebuie sa luam in considerare ca o astfel de fapta se poate incadra cu usurinta in categoria raspunderilor penale.

Aceeasi situatie duala a fost prezentata de ROMAERO SA si in fata altor organisme si institutii de acreditare si control in domeniul aeronautic, TUV Nord (certificare AS9100) si NADCAP – National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (certificare procese chimice si tratamente termice pentru desfasurarea programelor de productie destinate BOEING Company si subcontractori ai acestuia).

In cazul unei raportari voluntare a acestei situatii, catre organismele mentionate mai sus, ROMAERO SA pierde, fara drept de apel, toate autorizarile dobandite, unele dintre aceste autorizari au fost obtinute in premiera de o companie aflata pe teritoriul ROMANIEI (ref. la ROMAERO).

3. Neefectuarea procedurilor de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor pentru anul 2017

Legat de aspectele relevate la pct 2, se impune a semnala si faptul ca directorul general nu a dispus demararea actiunii de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor pentru anul 2017, motivand faptul ca „procedura de evaluare existenta in societate necesita imbunatatiri”. Desi au fost propuse imbunatatiri, acestea nu au fost acceptate de directorul general, motiv pentru care s-a creat o situatie fara precedent care discrediteaza modul in care se asigura si se controleaza competentele personalului de intretinere aeronave, asa cum prevede EASA Part 145.A.30 (e). Cu alte cuvinte, in fata European Aviation Safety Agency, reprezentata de Autoritatea Aeronautica Romana, Romaero nu poate demonstra ca actiunile referitoare la personal sunt conforme si orientate catre siguranta aeronautica.

De asemenea, este binecunoscut faptul ca evaluarea performantelor profesionale reprezinta un instrument pe baza caruia se pot aplica masuri de concediere colectiva sau de promovare (Art. 63 alin.2 din Codul Muncii). Acest instrument a fost utilizat recent, in cazul concedierii colective din decembrie 2016. Fara acest instrument se poate afirma ca societatea aplica un sistem de recompense si sanctiuni inechitabil, lasand la latitudinea si subiectivismul directorului general cine merita sa fie promovat si cine trebuie indepartat din societate.

Slabe rezultate financiare generate din activitatea de productie a companiei

Valoarea productiei realizate din fabricarea aerostructurilor, a scazut de la 6,7 mil €, in anul 2016, la 4,1 mil € in anul 2017. Productia valorica, in zona de fabricatie componente si aerostructuri, a scazut cu 40% in primul an de mandat al d-lui Vulpescu Remus.

Cauzele acestei scaderi dramatice sunt urmatoarele:

Reducerea comenzilor din partea clientilor traditionali, SABCA si BOEING. Acest lucru a fost generat de DEZINTERESUL general manifestat de conducerea executiva in relatia cu actualii clienti. Un exemplu evident in sensul celor spuse de mine, il reprezinta rata de succes (0%) al ofertelor plasate catre diversi clienti. Actuala conducere executiva nu a reusit, sunt convins ca nici nu si-a propus, extinderea contractelor sau castigarea de noi clienti, desi, prezenta la diferite targuri comerciale (ex:Le Bourget, Singapore, Farnborough ) a fost pe cat de numeroasa pe atat de lipsita de profesionalism. ROMAERO a avut cea mai numeroasa prezenta la aceste targuri comerciale, targuri care ar fi trebuit sa aduca rezultate concrete (contracte cu parteneri traditionali si noi). Din pacate nu au fost decat „metode de recompensare” a fidelitatii anumitor angajati, de regula angajati fara functii si responsabilitati, pe cale de consecinta fara niciun fel de experienta in participarea la acest tip de evenimente. Tot ce spun se poate verifica, cel putin in cazul targului de la Singapore (din luna februarie 2018), unde au participat 5 persoane.



Distrugerea increderii clientilor actuali prin alocarea haotica a resurselor financiare in vederea reproductiei (asigurare materiala) si mentenanta utilajelor.

Aici sunt de notorietate doua exemple, insa pot insira cateva pagini. Primul se refera la intarzierea cu „numai 7 luni” in livrarea kiturilor de modificare P2F (passenger to freighter conversion) pentru Singapore Technology Aerospace. Al doilea exemplu se refera la pierderea unui potential client deosebit de important – Lockheed Martin, prin gonirea efectiva din fabrica a subsidiarului PZL Mielec. Lucrarile pe care PZL Mielec dorea sa le execute in Romaero fusesera executate tot de Romaero in perioada 2004÷2009, fiind singura companie specializata in realizarea acestui tip de repere, repere ce se instaleaza pe modelele B737 destinate conversiei „passenger to freighter”.

Mai jos atasez o analiza grafica comparativa a rezultatelor financiare obtinute din activitatea de fabricatie aerostructuri, in anii 2016 si 2017:

REALIZARI PRODUCTIE DIVIZIA AEROSTRUCTURI (A/S) 2016Vs2017

In sustinerea celor afirmate de mine, atasez pag 27 din „Note explicative an 2017” aflate pe site-ul ROMAERO. Am incercuit valoarea exporturilor realizate de Romaero in 2016 si 2017 si se poate observa o scadere apropiata de cea semnalata de mine la inceputul anului 2018, inainte de publicarea „Situatiilor financiare pentru anul 2017”.

Clientii Diviziei Aerostructuri (A/S) sunt clienti exclusiv externi, deci toata productia este valorificata la export.

Clientii Diviziei Intretinere Reparatii Aeronave(DIRA) sunt in mare majoritate clienti interni (MApN-prin diversi beneficiari, Blue Air si altii).

5. Cresterea nejustificata a cheltuielilor companiei prin:

Cheltuieli cu personalul:

– S-au angajat peste 200 de persoane, in mandatul dlui Vulpescu, in conditiile in care productia de componente si aerostructuri a scazut cu 40%, intr-un singur an de mandat; de mentionat este faptul ca in mare parte personalul nou angajat este TESA, iar salariile acordate sunt semnificativ mai mari fata de salariile acordate angajatilor vechi ai companiei; de asemenea, trebuie subliniat faptul ca persoanele nou angajate nu detin competentele si experienta necesare ocuparii posturilor. Aceste angajari sunt nelegale prin raportare la Planului de Restructurare, Redresare, Reorganizare a companiei, plan aprobat prin hotararea nr 4 din AGOA/05.07.2016

– S-au acordat nenumarate majorari salariale si prime, fara fundamentari si justificari. Aceste majorari acordate in mod discretionar, de multe ori fara acordul/avizul sefilor direct responsabili (ex: R. Voicu-inginer sef; A. Magureanu – sef sectie, etc) au creat o stare de nemultumire generalizata la nivelul companiei, generand o crestere a fondului de salarii (si implicit a datoriilor catre bugetul de stat), crestere care nu a avut ca fundament productivitatea, ci mentinerea „starii de liniste” in randul fortei de munca, in special a muncitorilor.

Cheltuieli cu diferite achizitii:

– 200 de calculatoare si monitoare (second hand) fara fundamentare sau necesitate reala a acestora in cadrul companiei. In plus acestea exced, ca si caracteristici tehnice, utilizarea pentru activitatea principala a companiei – proiectare in sisteme 3D.

-Unitati de deplasare SEGWAY, biciclete si alte dispozitive a caror necesitate nu poate fi demonstrata de o persoana responsabila cu cheltuirea rationala a resurselor companiei;

-Automobile – 4 Mitsubishi L200 si 6 Dacia Dokker. In conditiile in care activitatea de transport, marfa si/sau persoane, nu face parte din activitatea de baza a companiei („core business”), astazi, majoritatea companiilor subcontracteaza acest gen de activitate in vederea reducerii cheltuielilor;

-Cursuri de Executive Master Business Administration (EMBA) derulate cu Universitatea TIFFIN, prin Fundatia „Ioan Mihailescu”. Costurile totale sunt de 170000€, din care s-a platit o prima transa de 32500€. Aceste cursuri nu pot fi justificate in BVC aprobat al companiei.

-Dl. Director general a selectat, fara a transparentiza procesul de selectie si implicit criteriile care au stat la baza selectiei, 10 angajati care urmeaza sa efectueze aceste cursuri de EMBA in urmatorii 2 ani. De ce o companie cu o situatia financiara atat de complicata isi permite sa faca cursuri de EMBA, in conditiile in care aceste cursuri nu sunt necesare companiei, ele neputand fi justificate (dovada ca nici nu au fost mentionate in BVC aprobat), sunt intrebari la care cei responsabili trebuie sa raspunda fara intarziere.

Lipsa de performanta a companiei ROMAERO in relatia cu Ministerul Apararii Nationale

Conform contractului A-12755/23.12.2016 avionul Antonov AN-26 s/n 810 trebuia finalizat in decembrie 2017. Beneficiarul, UM 01961 Otopeni, solicita finalizarea de urgenta a avionului.

Intarzierea este de 12 luni –conf. Contractului si a actelor aditionale succesive, in fapt, intarzierea este de 18 luni daca privim activitatea prin prisma obligatiilor pe care ROMAERO le are ca furnizor in industria de aparare, unde reparatia capitala de aeronave AN26/A30 este considerata a avea loc in 150 de zile. Acest termen de 150 de zile a fost auditat la nivelul Prefecturii orasului Bucuresti in anul 2013, ROMAERO demonstrandu-si capabilitatea in acest sens. Termenul de 150 de zile este termen cunoscut/raportat pana la nivelul C.S.A.T. La efectuarea auditului, Ministerul Economiei (la acel moment) a fost reprezentat prin directorul general adj al directiei de aparare, d-na Ruxandra Anghel.

Cand am spus 18 luni intarziere, am avut in vedere data afluirii aeronavei + cele 150 de zile cand ROMAERO ar fi avut obligatia sa reintoarca aeronava in serviciu.

Fata de cele mentionate mai sus, adaug si faptul ca, in ciuda acestor intarzieri, ROMAERO isi manifesta incapacitatea manageriala prin amanarea datei de finalizare a reparatiei avionului Antonov AN-26 s/n 810 pentru jumatatea anului 2019. Acest fapt este fara precedent in istoria companiei, ca furnizor de servicii in industria de aparare.

Subliniez faptul ca reparatia capitala de AN-26/AN-30 constituie “activitate de nucleu” (conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare) pentru ROMAERO, societatea primind fonduri lunar pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile specialistilor implicati, in vederea pastrarii capabilitatilor/capacitatilor in domeniu.

Procese si litigii, generate de masurile abuzive ale directorului general in raport cu anumiti salariati – obligarea societatii ROMAERO SA de a plati salarii restante actualizate, dobanzi si daune morale

In momentul de fata sunt in desfasurare numeroase procese, in care angajati din companiei isi cer drepturile in Instanta, unii dintre acestia obtinand decizii favorabile definitive, atat pe fond cat si la apel. In urma acestor procese, o parte din angajatii reclamanti au primit sume de bani cu titlul de daune morale:

Dosar nr. 46799/3/2017 ce s-a aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti prin care s-a admis cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată. S-a dispune anularea deciziei nr.347/S.R.U.S./10.11.2017, a deciziei nr. 350/S.R.U.S./10.11.2017 precum si a anularea deciziei nr. 381/S.R.U.S./28.11.2017. A obligat ROMAERO SA la plata:

– sumelor reprezentând contravaloarea sporului de stres, reţinut pentru perioada martie – septembrie 2017, sumele urmând a fi actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective,

a dobânzii legale calculată prin raportare la sumele reţinute, reprezentând contravaloarea sporului de stres aferent perioadei martie – septembrie 2017, dobânda legală urmând a fi calculată de la data reţinerii contravalorii sporului, până la data plăţii efective,

începând cu luna octombrie a anului 2017, a sporului de stres în procent de 20% prevăzut în contractul individual de muncă al reclamantului, astfel cum acesta a fost modificat prin actul Adiţional nr.9/02.09.2015, sumele restante urmând a fi actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

a dobânzii legale calculată prin raportare la valoarea sporului de stres restant începând cu luna octombrie a anului 2017, dobânda legală urmând a fi calculată de la data scadenţei lunare a obligaţiei de plată a contravalorii sporului de stres, începând cu luna octombrie a anului 2017, la zi, până la data plăţii efective.

a sumei de 5000 lei cu titlu de daune morale.

a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2317,30 lei reprezentând onorariul avocatului.

Dosar nr. 3924/93/2017 ce s-a aflat pe rolul Tribunalului Ilfov in care s-a dispus anularea Deciziilor nr. 346/10.11.2017, nr. 349/10.11.2017 şi nr. 380/28.11.2017. A obligat ROMAERO SA la plata:

drepturilor salariale neacordate reprezentând sporul de stres în cuantum de 15% la salariul de bază, începând cu luna martie 2017 şi până în prezent, drepturi actualizate cu indicele de inflaţie, precum

dobânzii legale aferente de la momentul reţinerii acestor drepturi şi până la data plăţii efective.

la acordarea către reclamant a sporului de stres de 15% şi pentru viitor.

sumei de 5000 de lei cu titlu de daune morale.

sumei de 2370,13 lei cu titlu de cheltuieli de judecată

Dosar nr. 9408/3/2018 ce s-a aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti in care s-a dispus anularea dispozitiei nr. 17/BO din 15.02.2018. A obligat societatea la plata:

sporului de lucru sistematic peste programul normal de lucru si sporul de stres aferent perioadei februarie – aprilie 2018, actualizate cu indicele de inflatie si cu aplicarea dobanzii legale de la data scadentei pana la plata efectiva.

a sumei de 10000 lei, cu titlu de daune morale.

A sumei de de 3331,67 lei cheltuieli de judecata

Dosar nr. 46809/3/2017 ce s-a aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti prin care s-a admis anularea deciziilor 347/S.R.U.S./10.11.2017, nr. 350/S.R.U.S./10.11.2017 nr. 381/S.R.U.S./28.11.2017 si a fost ogligata Romaero SA la plata:

a sumelor aferente sporului pentru lucru sistematic peste programul normal de lucru, calculate pentru perioada martie – iunie 2017, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

a sumelor aferente sporului de stres, calculate pentru perioada martie – iunie 2017, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Obligă intimata la plata către contestator a daunelor interese reprezentând dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a sumelor aferente sporurilor de mai sus, calculate începând cu data de 12.12.2017

sumei de 10000 de lei cu titlu de daune morale.

Alte exemple de masuri abuzive:

8.1. Ingradirea dreptului psihologului societatii care isi desfasura activitatea in mod legal si care, in plus fata de psihologii ce detin competente similare, este pregatit si avizat pentru domeniul aeronautic, de a-si exercita atributiile conform fisei sale de post: directorul general a dispus ca psihologul societatii sa nu mai efectueze examenele psihologice la angajare sau periodice pentru salariatii societatii sau pentru viitorii salariati, fara vreo justificare. Examenele aveau loc in laboratorul societatii, care este acreditat de organizatia profesionala a psihologilor din Romania. In schimb, desi plateste un angajat in calitate de psiholog, a contractat si serviciile unei societati, Romgermed, care practic intermediaza servicii psihologice, ceea ce contravine legii.

8.2. Izolarea anumitor salariati, ingradirea dreptului de a-si exercita atributiile de serviciu, pentru a le crea sentimentul de inutilitate, in scopul determinarii demisionarii lor. A se vedea situatia sefului de serviciu contracte, marketing (Oana RahimPour); sefului colectiv proiectare s.d.v.g. (Tudor Constantin); sef sectie prelucrari mecanice (Aurel Magureanu) etc….

8.3. Comportament de intimidare incurajat de directorul general si exercitat de subordonatii sai fideli (George Dinu, Silviu Grecu, etc) asupra salariatilor mai vechi din societate, pentru a inlesni indepartarea lor, prin determinarea pensionarilor anticipate sau a demisiilor (a se solicita situatia pensionarilor anticipate si a demisionarilor din perioada 2016-prezent). In locul personalului calificat mentionat anterior, dl director general a facilitat angajarea unui mare numar de persoane, fara calificare si experienta relevanta in domeniul aeronautic. Este cazul celor veniti de la VULCAN, ROTEC Buzau (dl Eftime Bogdan, fost director la ROTEC si VULCAN, ulterior angajarii acestuia in ROMAERO, a fost angajat tot personalul disponibil cu experienta profesionala „marca” VULCAN si ROTEC) etc..

Inspectii ale corpului de control al ministrului econominei

In perioada decembrie 2017 – august 2018 s-au desfasurat 3 misiuni de inspectie ale corpului de control al ministrului economiei.

In urma Raportului de Inspectie 90.365/24.04.2018 si aprobat de ministrul economiei, s-a decis transmiterea catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 – Bucuresti a tuturor documentelor susceptibile de incidenta cu articole din codul penal.

Nota: In momentul de fata se desfasoara o ampla inspectie a corpului de control al premierului privind aspecte pe care si eu le-am semnalat consiliului de administratie al Romaero S.A. in repetate randuri.

Dosare penale generate de fapte ale conducerii societatii

Ancheta in curs de desfasurare, in cazul dosarului penal 4862/P/2018 aflat la Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 1- Bucuresti

Ancheta a demarat in urma sesizarilor ministerului economiei referitoare la angajari de personal in vederea obtinerii de foloase materiale necuvenite (vezi pct. 9), avand ca fapte cercetate infractiunile de abuz in serviciu, inscrisuri sub semnatura privata si uzul de fals

De asemenea exista un alt dosar penal aflat la Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 1 care are in cercetare fapte de fals intelectual in forma continuata si omisiunea de sesizare a organelor judiciare.

Dosar penal nr. 1055/P/2021 – inducerea in eroare a Autoritatii Aeronautice Civile Romane

Dosar penal DNA nr. 527/P/2020 – aspecte privind derularea investitiilor finantate din bani publici, in perioada 2019÷2020, bani alocati in conformitate cu prevederile legii nr. 232/2016

Orientarea obsesiva, a directorului general Remus Vulpescu, catre valorificarea activelor companiei.

Atitudinea dlui. Vulpescu Remus ne determina sa apreciem ca acesta are drept scop destabilizarea companiei prin:

1) Valorificarea activelor prin vanzarea directa, utilizand o filiala infiintata cu acest scop (ROMAERO Development) – se pot consulta documentele sedintei AGEA din 24.04.2017 (ordine de zi si hotarari);

2) Valorificarea activelor prin dare in plata – se pot consulta documentele sedintei AGEA din 13/14.12.2018), in special lista activelor propuse spre dare in plata, pe care figureaza active in care se desfasoara mai mult de jumatate din activitatile de productie ale companiei.

Ambele incercari au fost oprite de ministerul economiei, cea din urma fiind stopata in data de 14.12.2018, urmare a intentiei de dezinformare a actionariatului companiei, prin includerea in lista de active propuse spre dare in plata, inclusiv terenurile pe care se aflau hangarele destinate productiei de componente si aerostructuri. Aceasta incercare esuata de dezinformare reprezinta un atac direct la siguranta statului, avand in vedere activitatile de nucleu (Conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare) care se desfasoara in hangarele aflate pe listele de dare in plata. Rolul dlui director general cu privire la aceasta dare in plata a fost de a propune si de a justifica aceasta procedura. Or, nici in propunere dar nici in justificare nu s-a mentionat nimic cu privire la importanta bunurilor propuse a fi date in plata, ba mai mult nici macar nu s-au identificat in mod clar aceste bunuri. Pe actele publice s-a facut trimitere doar la niste numere cadastrale, fara a preciza nimic cu privire la bunurile ce sunt inregistrate sub aceste numere cadastrale.

Consider ca aspectele pe care vi le-am semnalat sunt importante pentru societatea Romaero SA, urmand ca dvs. in calitatea de persoane responsabile pentru soarta societatii, dupa o atenta analiza, sa luati masurile care se impun in vederea protejarii intereselor societatii si a evitarii producerii de alte daune pentru aceasta.