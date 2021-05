„Avem 1 milion de dosare pe care le punem la dispoziție caselor de pensii teritoriale sa fie introduse in sistemul digital, credeam ca in 2, 3 luni, sa reusi impreuna cu personalul propriu sa face aceasta evaluarea a dosarelor de pensii”, a spus Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Pentru recalcularea și evaluarea tuturor pensiilor se va ține cont de principiul contributivității, autoritățile dorind astfel să elimine inchitățile existente în prezent.

„Suntem in etapa de pregatire celei de a treia etape de evaluare a dosarelor de pensii, deci se fac testari ale softului pe care il vom folosi pentru inroducerea tuturor factorilor de contributivitate in calculul pensiilor tocmai pentru ca la finalul acestui proces de evaluare sa avem indicatorii de contributivitate introdusi intr-un sistem electronic pentru ca asa vor reusi sa reducem inechitatile existente”, a declarat Raluca Turcan, joi, într-o conferință de presă la Covasna.



Alt factor ce va influența posibila creștere a pensilor este repezentat de sporurile pe care mulți pensionari nu le au incluse în actualele pensii.



Șeful Casei de Pensii a subliniat și formula prin care cetățenii români din diaspora pot beneficia de pensie și pe teritoriul țărilor din Uniunea Europeană. „Acest principiu de calcul al pensiilor comunitare este cunoscut, unde există acorduri bilateriale, România are acorduri cu cele din UE, acolo se recunosc reciproc acele contributii sociale si se face un schimb de date cu privire la aceste contributii si acest calcul de pensie comunitare se face prin insumarea contributiilor unui cetatean roman”.