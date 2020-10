Incendiu la un depozit de armament din Reazan, Rusia

Un incendiu de vegetaţie s-a extins la un depozit de armament din zona Jeltuhino. "Explozii sporadice au loc în baza militară", a comunicat Districtul militar vestic al armatei ruse, citat de agenţia Tass. Peste 1.600 de persoane au fost evacuate din 14 localităţi situate în apropierea bazei militare. Nu au fost semnalate victime. Conform sursei citate, la locul incendiului au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri, inclusiv un avion special pentru stingerea incendiilor.

Martorii au declarat că puteau fi văzute schije şi cenuşă căzând din cer după cele patru explozii. Ferestrele caselor aflate la kilometri depărtare au fost zguduite de suflul deflagrațiilor. Autorităţile au închis o autostradă din apropiere, de teama altor consecinţe. Exploziile la depozitele de muniţie au devenit frecvente în Rusia în ultimii ani.

