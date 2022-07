Incendiul a izbucnit pe 7 iulie, iar flăcările se extind spre pădurea Mariposa și amenință cel puțin 500 de sequoia gigantici care au chiar și 2.000 de ani vechime, potrivit CNN.

This is what the Washburn Fire looks like from the South Entrance to Yosemite National Park. I’ve also spotted a few flames from a distance. About 400 firefighters from across the state are helping battle the blaze. It’s currently 1,591 acres. @ABC30 pic.twitter.com/S6LUSjNppO — Elisa Navarro (@ElisaABC30) July 11, 2022

Intervenția pompierilor în zonă este dificilă din cauza terenului greu accesbil. Locuitorii și turiștii dintre-un camping din apropiere au fost evacuați, iar fumul gros a înrăutățit calitatea aerului din regiune.

„Da, sunt în Pădurea Mariposa, locul unde se află cei mai mari copaci Sequoia și chiar acum incendiul din Washburn este aproape lichidat, iar pompierii se luptă să-l oprească definitiv”, a precizat Garrett Dickman, ecologist forestier, Parcul Național Yosemite.

A wildfire in Yosemite National Park that has spread over 1,500 acres is threatening a grove of hundreds of giant sequoia trees, including some that are centuries old. Emergency responders are "proactively protecting" the giant trees, fire officials said. https://t.co/2mzoDPwq3I — The New York Times (@nytimes) July 10, 2022

Deocamdată, niciun copac Sequoia nu a fost distrus și se investighează cauza izbucnirii flăcărilor. Autoritățile spun, totuși, că vremea caldă și uscată face dificilă controlarea incendiilor. Anul trecut, mii de sequoia gigantici au fost distruși în incendiile din California.