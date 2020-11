Încă trei orașe din Ilfov, aflate la granița cu Bucureștiul, impun noi măsuri de restricție

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus, in sedinta extraordinara de vineri, mai multe masuri pentru Buftea, Glina si Voluntari, avand in vedere cresterea incidentei cazurilor de infectare cu COVID-19 in ultimele 14 zile.



Potrivit hotararii adoptate, avand in vedere ca rata de incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori in Buftea (4,23), Glina (3,02) si Voluntari (3,13), pentru urmatoarele 14 zile, incepand de vineri, ora 20,00 si pana pe 20 noiembrie, ora 20,00, in aceste localitati se dispun urmatoarele masuri:



- obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise;



- interzicerea organizarii si desfasurarii activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte;



- interzicerea activitatii cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor;



- activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati;



