Încă două județe ar putea impune purtarea măștii în aer liber

Prefectul de Dambovita, Aurelian Popa, propune obligativitatea purtarii mastii in spatiile deschise din pietele, targurile si oboarele din judet. Daca masura va fi adoptata, va intra in vigoare din data de 30 iulie.

"Luand in considerare faptul ca situatia epidemiologica din judetul Dambovita, generata de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la inregistrarea unui numar extrem de mare de cazuri, fiind un risc epidemiologic ridicat, in circumstante de nerespectare a masurilor legale in vigoare, prefectul judetului Dambovita a supus dezbaterii astazi (...) un proiect de hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita prin care se propune extinderea obligativitatii purtarii mastii si in spatiile publice deschise in care sunt organizate piete, targuri sau oboare", precizeaza sursa citata.

În Brașov, Brașov, autoritățile vor să introducă obligativitatea purtării măștii în spațiile publice deschise aglomerate, cum sunt piețele agroalimentare sau Centrul istoric al orașului.