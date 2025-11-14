Cristian Rizea a postat pe canalul său de Telegram niște imagini cu Florian Coldea și o doamnă misterioasă din aeroport.

Potrivit lui Rizea, Coldea s-ar fi întors aseară de la Nisa. „Generalul Negru” se plimbă în destinații de lux, în timp ce Călin Georgescu face săptămână de săptămână prezența la controlul judiciar.

VIDEO

Deși și Florian Coldea are control judiciar, acestuia i s-a ridicat această restricție și poate călători și merge în destinații de lux.

Coldea a primit termen peste o lună în proces după ce a durat jumătate de an sa înceapa efectiv.