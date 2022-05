Presa din stânga Nistrului scrie că au fost auzite focuri de armă în zona punctului de trecere Curciurgan, aflat pe segmentul transnistrean al graniței moldo-ucrainene.

Surse din cadrul forțelor de ordine de la Tiraspol au declarat că împușcăturile s-au auzit în regiunea satului Pavlovka, aflat în apropiere de Cuciurgan, unde podul feroviar a fost aruncat în aer pe 4 martie. Totodată, presa din stânga Nistrului scrie că sursele din Ucraina anunță că ar fi exerciții, potrivit TV8.md.

Chișinăul și Kievul nu au comentat, deocamdată, informațiile din Transnistria. Recent, Alexei Arestovici, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a infirmat scenariul unei intervenții militare a Ucrainei în zona regiunii separatiste, pentru a apăra Odesa.

NOW: Residents of Pervomaisk report shooting near the Kuchurgan checkpoint, #Transnistria. A source in the law enforcement agencies of Transnistria said that, indeed, indiscriminate shooting took place on the territory of Ukraine near the village of Pavlovka.



