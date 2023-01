Mesajele au fost obținute de jurnaliștii de la VICE de la o femeie care l-a acuzat pe Tate de viol în 2013, el fiind arestat de poliția britanică doi ani mai târziu, după ce alte două femei l-au acuzat de agresiune sexuală, potrivit HotNews.ro.

În cele din urmă, însă, procurorii britanici au decis să nu îl pună sub acuzare, considerând că nu vor putea să obțină o condamnare pentru acesta. Decizia de a-l elibera pe Tate a venit în pofida faptului că prima femeie care l-a acuzat de viol le-a pus la dispoziție polițiștilor britanici telefonul care conține mesajele pe care jurnaliștii de la VICE le-au obținut acum de la aceasta.

„Îmi place să te violez. Monștrii sunt monștri. Când ești sub controlul meu fac ce îmi doresc”, i-a scris Tate femeii într-un mesaj text.

Femeia care a preferat să-și păstreze anonimatul, solicitându-le jurnaliștilor de la VICE să îi spună "Amelia", a relatat că se cunoștea cu Tate din 2009 și că au început să iasă împreună 4 ani mai târziu. Ea a spus că fostul kickboxer a violat-o chiar în prima seară când a mers la el acasă și ea nu a dorit să întrețină relații sexuale cu el.

„M-am ridicat și m-am uitat la el întrebându-l \"Ce s-a întâmplat?\". Iar tipul pur și simplu mi-a zis: \"Doar dezbat dacă ar trebui să te violez sau nu”, a povestit Amelia, adăugând că Tate a strangulat-o și violat-o după acest moment, spunându-i că este „proprietatea” lui și întrebând-o „cui îi aparții?”.

Abordarea nu pare sa se fi schimbat de-a lungul timpului. Tate a făcut comentarii asemănătoare referitoare la faptul că femeile ar fi proprietatea bărbaților în numeroasele sale înregistrări video care au fost răspândite de fanii și abonații săi de la „Hustler Academy”, seria sa de cursuri online.

El a vorbit, de asemenea, în public despre acte de agresiune sexuală îndreptate împotriva unor femei.

Telefonul predat de femeie polițiștilor britanici a conținut și mesaje audio pe care Tate i le-a trimis după viol.

„Sunt o persoană rea fiindcă mi-a plăcut tot mai mult când ție îți plăcea tot mai puțin? M-a excitat. De ce sunt așa?”, afirma el în unul din acestea, adăugând că „am vrut să te pun la podea și să te oblig să faci lucruri care nu îți plac”.

„Nu ți-a plăcut că mă gândeam că pot să îți fac ce vreau. E ce e. Sunt cea mai deșteaptă persoană de pe planeta asta nenorocită”, i-a mai transmis el femeii.

Într-un alt mesaj, el i-a spus Ameliei că este „unul dintre cei mai periculoși bărbați de pe planeta asta”.

