Cunoscut drept o legendă a tenisului românesc și internațional, Năstase a strălucit pe terenurile de tenis din întreaga lume și a adus faimă țării sale prin performanțele sale excepționale. Cu toate că mulți presupun că a acumulat o avere considerabilă de-a lungul carierei sale de succes, Ilie Năstase a șocat mulți când a declarat că nu se consideră bogat și că se simte surprins când vede opulența și bogăția manifestată de unii români în public. În mod neașteptat, fostul jucător de tenis a mărturisit că în România el nu este privit ca o vedetă, așa cum este perceput în afara țării, considerându-se chiar „sărac” în comparație cu alții.

„Eu mă consider o vedetă în străinătate. În România nu mă consider o vedetă. Aici mă consider sărac. Când văd despre ce bani se vorbește, ce sume și milioane… te sperii. Un om bogat este cel care nu se uită la restaurant la prețuri, poate să își ia ce mașină vrea”, a declarat Ilie Năstase în cadrul podcast-ului Fain&Simplu cu Mihai Morar.

Fostul jucător de tenis spune că pentru el cea mai importantă este sănătatea și nu lucrurile materiale.

„Mai importantă e sănătatea. Restul lucrurilor sunt niște jucării pe care le obținem cu eforturi și le lăsăm altora să se joace cu ele, atunci când plecăm”, a subliniat Năstase.

Legenda tenisului românesc a vorbit deschis despre viața sa personală și a mărturisit cel mai mare regret al său.

Năstase are cinci copii și spune că se înțelege foarte bine cu toți, însă are un mare regret legat de fiica lui cea mare, Nathalie, acum în vârstă de 49 de ani. Întrebat de Mihai Morar de care dintre cei cinci copii este cel mai apropiat, Năstase a răspuns: „De toți. Cu cei cu care am petrecut mai mult timp după ce nu am mai jucat. Pentru că prima fată, Natalie, cu ea n-am petrecut mult timp pentru că eram pe circuit. Ăsta e regretul, că nu poți să stai cu copiii dacă faci ce am făcut eu. Și ca să-i iei pe circuit cu tine, când e la școală, nu e bine”.

„Cu Emma și Alessia sunt mai mult aici, în București. Alessia e în Franța, la facultate. Cealaltă vrea să meargă și ea la facultate”, a spus Ilie Năstase despre fetele pe care le are din căsnicia cu Amalia Năstase.

