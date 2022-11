Ministrul Apărării spune că felul în care Ilie Năstase a devenit general, poate suferi modificări. Angel Tîlvăr a declarat că se va discuta despre calitatea de general - gradul de general-maior (cu 2 stele) în retragere, pe care o are fostul tenismen, în conditiile în care a fost prins, din nou, băut la volan.

În urma testării s-a descoperit că fostul tenismen avea o alcoolemie de 0,22 miligrame/litru alcool pur în aerul expirat, potrivit Realitatea PLUS. După incident, Ilie Năstase a spus că a băut două beri și că va pleca din România din cauza legislației pentru că în alte țări, aceasta permite un astfel de consum pentru conducătorii auto. Fostul număr 1 ATP a rămas fără permis de conducere pentru 90 de zile.

Angel Tîlvăr a anunțat că Ministerul Apărării poate analiza lucruri şi să găsească o formă de sancţionare pentru Ilie Năstase, după ce fostul tenismen a fost amendat şi a rămas fără permis.

„Un om care ocupă un grad cu o asemenea anvergură are obligaţia ca în permanenţă să pună în acord felul în care se raportează la ceilalţi cu statutul pe care îl are. Eu îi sunt recunoscător pentru ceea ce a realizat ca sportiv, nu sunt de acord în schimb cu comportamentul. Nu sunt un mare fan al comportamentului inadecvat indiferent de poziţia în stat sau recunoaşterea mondială sau internaţională. Nu este onorant pentru orice om un astfel de comportament”, a declarat ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, vineri, la Digi24, potrivit HotNews.ro.

Ministrul Angel Tîlvăr nu a exclus tragerea la răspundere a lui Ilie Năstase în urma incidentului.

„Probabil că în maniera în care analizăm lucrurile putem să găsim un format în care să sancţionăm acest lucru. (...) Nu ascund că încrederea de care se bucură Armata accentuază efectul exceselor, motiv pentru care mă preocupă acest lucru”, a mai precizat ministrul Apărării.

Ilie Năstase a făcut primele declarații după incident, în exclusivitate, la Realitatea PLUS. Fostul tenismen a recunoscut că a băut două beri, dar este atât de revoltat că a fost prins încât susține că se va muta din România. Incidentul s-a petrecut pe o stradă din sectorul 1 din Capitală. La controlul agenților, Năstase a recunoscut că se întorcea de la o petrecere, dar s-a arătat extrem de revoltat că a fost urmărit în trafic de cineva care apoi a sunat la 112.

"Când cineva sună la 112, fără să fie urgență, doar să mă reclame pe mine că m-a văzut ieșind dintr-un restaurant, nu este în regulă. I-am întrebat cum m-au găsit si mi-au spus că m-au urmărit (o echipă a unei publicații tabloide - N.R.), au sunat la 112 și m-au dat în gât, cum se spune pe românește, că aș fi băut la o petrecerea. Am sunat și eu la 112 și am cerut să-mi dea și mie numele persoanei care m-a reclamat, dar mi-a spus că nu poate face așa ceva," a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Ilie Năstase a mai precizat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, că după ce a fost oprit de patrula poliției rutiere nu a existat niciun incident.

"A zis polițistul că am alcoolemie zero virgulă nu știu cât, mi-a spus că mi se suspendă carnetul, asta a fost tot. De ce nu copiem legile din alte țări, unde ai voie să bei un pahar dimineața, unul la prânz. Altfel, daca beau mai mult, să mă trimită la Doftana. (...)Nu am băut seara, ci la prânz, pentru că dacă beam seara (înainte de a fi prins - N.R.) era mai grav", a mai declarat Ilie Năstase.