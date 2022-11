Fostul tenismen a recunoscut că a băut două beri, dar este atât de revoltat că a fost prins încât susține că se va muta din România. Incidentul s-a petrecut pe o stradă din sectorul 1 din Capitală. La controlul agenților, Năstase a recuoscut că se întorcea de la o petrecere, însă extrem de revoltat și susține că a fost urmărit în trafic de cineva care apoi a sunat la 112.

"Când cineva sună la 112, fără să fie urgență, doar să mă reclame pe mine că m-a văzut ieșind dintr-un restaurant, nu este în regulă. I-am întrebat cum m-au găsit si mi-au spus că m-au urmărit (o echipă a unei publicații tabloide - N.R.), au sunat la 112 și m-au dat în gât, cum se spune pe românește, că aș fi băut la o petrecerea. Am sunat și eu la 112 și am cerut să-mi dea și mie numele persoanei care m-a reclamat, dar mi-a spus că nu poate face așa ceva," a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Fostul mare tenismen, aprecizat că după ce a fost oprit de patrula poliției rutiere nu a existat niciun incident.

"A zis polițistul că am alcoolemie zero virgulă nu știu cât, mi-a spus că mi se suspendă carnetul, asta a fost tot. De ce nu copiem legile din alte țări, unde ai voie să bei un pahar dimineața, unul la prânz. Altfel, daca beau mai mult, să mă trimită la Doftana. (...)Nu am băut seara, ci la prânz, pentru că dacă beam seara (înainte de a fi prins - N.R.) era mai grav."