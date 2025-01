Ilie Bolojan, despre posibila suspendare a lui Iohannis: „Este un nonsens!”

„Președintele Iohannis, din păcate și pentru dânsul, a ajuns într-o situație în care după 10 ani are o cotă de încredere foarte scăzută. Ca atare, oricine îl critică, oricine îi cere plecarea din această situație de provizorat nu face decât să bată la ușile deschise ale opiniei publice și practic cei care solicită suspendarea sau retragerea acționează pe baza unui joc politic gândind-se la alegerile prezidențiale care vor veni și la consolidarea imaginii publice.

A doua chestiune este legată de un calendar care ar ține de o anumită suspendare. Dacă am presupune că această procedură de suspendare s-ar derula prin Parlament, dacă am presupune că referendumul ar trece am depăși data stabilită pentru alegerile prezidențiale ca dată de organizare a alegerilor după finalizarea acestei proceduri.

Prin urmare este un nonsens, ca în această situație, din moment ce avem calendarul alegerilor prezidențiale stabilit, din moment ce știm că turul întâi este în data de 4 mai și turul doi în data de 18, este un nonsens să spunem administrativ să te duci cu această procedură pentru că ea nu ar face decât să genereze noi alegeri prezidențiale, dar după această dată.