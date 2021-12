Daca ești unul dintre cei carora le place sa aiba grija chiar si de cel mai mic detaliu, ia act de ideile si recomandarile pe care ti le oferim mai jos pentru a-ti putea impodobi bradul pas cu pas, urmand o ordine precisa pentru ca acesta să arate perfect, fie în sufragerie, pe balcon sau în orice altă cameră din casă (sau chiar în grădina ta).

5 idei pentru a-ți decora bradul de Crăciun

Când se apropie Crăciunul, puține lucruri sunt mai frumoase decât împodobirea bradului în familie, mai ales când sunt copii mici în casă. Cu siguranta ai vazut deja primele decoratiuni de Craciun în oraș si vrei sa iti decorezi casa asa cum o cere ocazia.

Ei bine, ai noroc pentru că a sosit momentul să dai casei atmosfera de sărbătoare, împodobind bradul. Oricum ar fi, este important ca, in primul rand, sa te adaptezi la proportiile locului in care urmeaza sa-l asezi si ca ornamentele sau elementele decorative pe care le folosesti pe brad sa fie si ele ajustate la dimensiunile acestuia.

Mărimea contează

Înainte de a cumpăra sau de a lucra manual ornamentele, ia în considerare dimensiunea bradului. Deși ornamentele pe care le așezi pe bradul tău sunt diferite una de cealaltă, încearcă să le păstrezi într-o oarecare proporție unele cu altele, astfel încât să fie plăcute la vedere.

Culori și nuanțe

Îți place să amesteci culorile sau preferi o singură nuanță? S-ar putea să te plictisești să decorezi mereu bradul în același mod, an de an. Prin urmare, îți sugerăm să obții câteva ornamente în aceeași gamă de culori care îți permit să schimbi culoarea acestora de la an la an, sau să creezi diferite combinații de culori, astfel încât bradul tău să nu arate mereu la fel. Cu toate acestea, dacă dorești să amesteci culorile, poți să o faci. Ca în orice, bunul tău simț va fi cel care îți va spune dacă ceva nu este în ton în bradul tău sau dacă acea combinație mai riscantă de tonuri arată bine.

Ornamente

Ornamente cumpărate? Decoratiuni pentru casa? Astăzi găsești ornamente de tot felul și la un preț foarte bun în orice magazin specializat sau în marile magazine. Cu toate acestea, dacă îți plac ornamentele meșteșugite acasă, poți lua în considerare crearea propriei decorațiuni pentru bradul de Crăciun. Limitele sunt doar în mintea ta. Lasă-ți imaginația să zboare și bucură-te de un weekend în familie de realizat decorațiuni de Crăciun!

Materiale

Ornamente din materiale diferite sau dintr-un material unic? Din lemn, ceramică, plastic, pâslă... poți alege care sunt materialele care se „lipesc” cel mai mult de stilul pe care vrei să-l dai bradului tău. Reține că ornamentele nu ar trebui să fie prea grele dacă ramurile bradului nu suportă o sarcină mare, deoarece poate rupe crengile. Orice varianta ai alege, incearca sa o faci pe gustul tuturor din casa. La sfârșitul zilei, toți veți contribui la decorarea lui și să vă bucurați de el.

Amplasarea

Și unde așezăm bradul? Dacă ai un balcon sau o galerie, poate dorești să arătați bradul vecinilor. Totuși, aceasta nu este o opțiune foarte bună atunci când nu este integrată cu casa sau este greu vizibilă din interior. Din acest motiv, sufrageria, locul unde familia petrece mai mult timp împreună sau unde primești vizitatori, poate fi locul ideal pentru ca bradul să domine camera.

De asemenea, amintește-ți că lângă el va fi locul unde Moș Crăciun va lăsa cadourile, așa că e nevoie să aibă și un spațiu în jurul lui pentru a le așeza.