Horoscopul de weekend ne spune că de data aceasta, Luna in Fecioara cea perfectionista, face conjunctie cu Marte cel pasional, punand relatiile romantice sub lupa. Te intelegi sau nu cu persoana cu care formezi sau intentionezi sa formezi un cuplu. Raspunsul sincer va duce la actiuni in consecinta.

Horoscop weekend. BERBEC

Nu te forta sa depasesti prea multe limite acum. Iesi din zona de confort doar atat cat sa iti mentii optiunile deschise, dar pregatit mereu sa te reintorci la simplitatea sa. Unele intentii intalnite pot sa nu fie pure dar tot sa ofere solutii la unele din bataliile egoului tau si sa iti reaminteasca exact cat de mult valorezi. Este decizia ta cum alegi sa ii tratezi pe cei care ti le aduc iar responsabilitatea ta este sa ai o pozitie foarte clara, pentru a evita confuzii viitoare.

Horoscop weekend. TAUR

Tu ai acum nevoie de timp ca sa iti dovedesti un punct de vedere si adevaratele valori despre demnitate pe care le ai in tine. Daca viata nu merge intr-o directie care sa te satisfaca, sa stii ca esti liber sa actionezi in baza oricarui impuls daca asta iti va desface orice legatura de care nu mai ai nevoie. Trebuie sa iti verbalizezi cu tact asteptarile si cerintele, sa ai claritate si sa fii autentic si in acord cu inima ta.

Horoscop weekend. GEMENI

Priveste-ti relatiile pentru ce sunt ele cu adevarat, cu toate culorile si potentialul lor, cu toate limitarile pe care nu le poti schimba. Poate ca simti o nevoie puternica sa ajuti pe cineva ce are o problema. Nu o face daca situatia nu este critica sau grava si daca nu iti arata intentia ca doreste sa invete ceva din experienta prin care trece. Problemele altor oameni sunt responsabilitatile tale doar de la clipa in care capata sens pentru destinul tau.

4 zodii de bărbați nu se grăbesc să facă "marele pas". La ce vârstă se așază la casa lor?

Horoscop weekend. RAC

Acum ti se dau lectii despre a nu te potrivi dar ti se da si cantitatea de intelegere cand sa tai legaturile toxice ce te tin pe loc. Scrie intr-un jurnal ce simti, scrie o poveste sau un cantec. Tot ce pui pe scris iti da claritate in bataliile emotionale ce iti ocupa acum lumea. Analizeaza la rece lucrurile pana ajungi la o solutie satisfacatoare.

Horoscop weekend. LEU

Poti trai situatii repetitive nu intamplator, care poarta in ele multe emotii. Ele sunt permise in ecuatia vietii tale pentru ca ai nevoie sa capeti claritate despre scopul lucrurilor din viata ta si sa alegi cu constiinta treaza. Bucura-te de jocul comunicarii cu unii oameni dar atent, risti sa te ia valul si sa iti pui increderea in oameni care nu o merita. In loc sa devii deprimat din cauza unei tradari, invata sa cresti din ea intr-o maniera care sa nu mai lase loc in viitor pentru asemenea situatii.

Horoscop weekend. FECIOARA

Dragostea pluteste in aer si nu te poti opri sa te gandesti la cineva anume destul de des. Chiar daca relatia nu este romantica, exista o persoana care iti va influenta lumea destul de mult si simti cum se apropie de esenta ta cu toata stralucirea. Suna, scrie, vorbeste deschis si din inima cu orice persoana spre care simti iubire, orice fel de iubire. Nu este momentul acum sa te abtii si sa cauti echilibru ci chiar sa fii imprevizibil. Cu inima deschisa, te vei bucura de fiecare clipa.

Horoscop weekend. BALANTA

Foloseste-ti potentialul creativ la nevoie si bazeaza-te ca cei din viata ta stiu cand sa tina distanta daca ai nevoie de solitudine. Inchide telefonul, traieste in moment si aminteste-ti ca natura iti ofera toate raspunsurile pe care nu le-ai gasit la momentul dorit. Puterile de vindecare asteapta sa fie eliberate dar asta se poate doar daca esti destul de curajos si dispus sa iti depasesti fricile. Acum este un astfel de moment, daca te inconjori cu oamenii potriviti pas cu pas.

Femeia fără suflet-pereche din zodiac. Singura căreia astrele nu i-au putut găsi jumătatea

Horoscop weekend. SCORPION

In timp ce poate alegi sa iti pui increderea in altii, ar fi mai intelept sa iti tii usile inchise dar si lumea interioara protejata de cei pe care nu ii cunosti prea bine. Daca cauti o relatie si iubitoare si functionala, acum este momentul sa actionezi, cu initiativa si disponibilitatea de a deveni tu insuti o persoana din ce in ce mai buna in fiecare zi, nu sa astepti ca celalalt sa se schimbe, scrie Sfatul Parintilor. Arata-ti clar partea stralucitoare dar nu te preface ca tu nu ai dificultati sau provocari.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Desi poate ca esti oarecum tulburat de aspecte emotionale si de relatii din viata ta, exista anumite contacte secrete ce iti dau un sens de taina si inspiratie de care ai nevoie acum. Este in regula sa te implici dar nu renunta la convingerile tale morale ce au legatura cu puritatea inimii tale. Increderea este o chestiune personala, chiar daca ti se pare ca depinde de persoana din fata ta. Senzatiile interne iti vor spune instantaneu in ce poti avea incredere, ce poti impartasi si ce nu, dar doar daca crezi cu adevarat in simturile si impulsurile inimii.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Nu mai este loc pentru ezitari in viata ta si te simti impins in tot felul de batalii profesionale pentru care nu esti pregatit si dispus. Totusi, cand iti urmaresti senzatiile din inima, stii clar faptul ca exista o singura directie de mers de acum incolo pentru tine. Este momentul potrivit sa iti urmezi pasiunile si talentele, sigur pe misiunea pe care o ai, chiar daca rational ti se pare ca nu este asa de clar sau bine. Cat timp iti asculti mereu bataile inimii, vei fi bine.

Horoscop weekend. VARSATOR

Desi unele solutii nu sunt asa de practice ca ale altora, ele se pot dovedi foarte practice, productive si potrivite pentru nevoile tale. Nu tine de ideile valabile pentru tot restul lumii doar ca sa faci parte dintr-un grup, fara sa iti asculti adevaratele tale nevoi si solutii. Daca te simti inadecvat sau vrei sa fugi de intimitate, este mai intelept sa ascult cu atentie nevoile celor din jur si sa mergi in ritmul lor ceva mai mult timp de acum incolo.

Horoscop weekend. PESTI

Anumite legaturi stabile ti s-au format si esti gata sa ii recompensezi pe cei care si-au manifestat stabilitatea, respectul si atitudinea potrivita. Pe de alta parte, tot nu poti vedea clar care este rolul persoanelor care sunt prea diferite de cum vezi tu lumea si inca ai nevoie sa inveti ce ii motiveaza, ce probleme au, ca sa va puteti conecta cu adevarat. Desi ai limite foarte bine definite, este un bun moment sa experimentezi putin pe zona aceasta, sa te simti si protejat in fata oricarei situatii dar sa poti sa iti dezvolti abilitatea de a te conecta cu adevarat cu altii.

Îngerii tăi păzitori, în funcție de ziua săptămânii în care te-ai născut