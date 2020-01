Harry și Megan își pierd titlurile regale. Anunțul reginei Elisabeta a II-a

Ducii de Sussex, prințul Harry și Meghan Markle, își vor pierde titlurile regale și nu vor primi fonduri publice pentru îndatoririle regale, relatează agențiile internaionale de presă.

Ducele și Ducesa de Sussex au anunțat și că intenționează să returneze 2,4 milioane de lire sterline, bani publici primiți pentru renovarea Frogmore Cottage, care va rămâne locuința lor oficială din Marea Britanie.

Ducele și Ducesa de Sussex nu o vor mai reprezenta în mod oficial pe Regină din primăvara anului 2020.

Potrivit comunicatului Palatului Buckingham, ducii de Sussex au anunțat că intenționează să înapoieze banii primiți pentru renovarea vilei Frogmore Cottage, care va rămâne reședința lor din Marea Britanie.

De acum înainte, cei doi nu o vor mai reprezenta în mod oficial pe regina Elisabeta a II-a. Aceste decizii au fost luate după anunțul lor privind retragerea din funcțiile regale pe care le dețineau.

Palatul Buckingham a mai transmis că ducii de Sussex au înțeles că trebuie să renunțe la îndatoririle regale, inclusiv cele militare oficiale.

„Cu binecuvântarea Reginei, cei doi vor continua să conducă mecenatele și asociațiile private. În timp ce nu vor mai putea reprezenta în mod oficial Regina, cuplul de Sussex a menționat în mod clar că tot ce vor face în continuare va fi în acord cu valorile Majestății Sale. Cuplul de Sussex nu va mai folosi titlurile regale în măsura în care nu vor mai munci în Familia Regală”, se mai arată în comunicat.

A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup