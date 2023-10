La ora deschiderii, oamenii erau deja adunati in fața intrării, pregătiți pentru vânătoarea de reduceri. Odată ce ușile au fost deschise, mulțimea a dat năvală în interiorul mall-ului și au luat-o la fugă în căutarea magazinelor care promiteau prețuri atractive.

Valoarea totală a reducerilor şi ofertelor oferite se ridică la valoarea de peste 125 de milioane de euro, după cum au anunțat organizatorii evenimentului.

Centrul comercial are o suprafaţă totală de 78.500 de metri pătraţi, între care 140 de magazine pe o suprafaţă de 66.000 de metri pătraţi.

Printre cadourile oferite în diferite condiții se află boxe portabile, papuci, doze de suc, vouchere. Reducerile au fost cuprinse între 10 și 30 la sută.

Videoclipul cu momentul în care mulțimea dă iama în mall a fost surprins de un angajat al centrului comercial și postat pe rețeaua de socializare Reddit cu titlul: „S-a deschis Mall nou în Craiova” și comentariul scris pe videoclip: „La muncă nu vă grăbiți așa”. Cum era de așteptat, comentariile ironice au început să curgă:

„Plot twist: aveau CV-urile la ei si voiau sa le depuna pe la magazine.”

„O sa pun sunete din Left 4 Dead peste clipul asta cand ajung acasa.”

„olteniada :)))”

„La două tricouri la preț de trei, primeai unul gratis”

Alții au ales să posteze comentarii mai serioase:

„Vad numa tineri fara minte acolo, poate Gen Z e de evitat (la 18+ in appuri de dating), nu sunt foarte batran dar ma simt batran daca ma uit la diferentele astea de comportament intre cele 2 categorii de varsta. Vestea buna e ca adultii mai maturi nu is chiar asa deci inca nu am ajuns pe nivelul SUA unde oamenii se calca unul pe altul si se bat fizic pt reduceri. Consumerismul in Ro e totusi mai bland, dar nu pt mult timp dupa cum vedeti.”

„Cine are timp sa mearga la deschiderea unui fucking mall joi la pranz? Aia care nu muncesc sau copiii care chiulesc de la scoala.”