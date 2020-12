VIDEO/ Haos în piețe și în magazine, înainte de Crăciun. Care sunt cele mai căutate produse

Bucureștenii au ieșit la cumpărături în piață încă de la primele ore ale dimineții. Cei mai mulți au început să cumpere cele necesare pentru masa de Crăciun.

"Am luat ceva carne de porc, sa fac sarmale", spune un cumparator.

Varza murata, castraveti murati, gogosari, fructe, telemea, muschiulet - sunt printre cumparaturile facute de un alt cumparator.

Produsele din carne sunt cele mai căutate, motiv pentru care s-au format cozi la standuri.

"Carne de porc. Toate produsele care sunt traditionale" sunt la mare cautare, explica un barbat.

La fel stau lucrurile si in cazul carnatilor si al pateului traditional.

"Cautam niste piept din-acela afumat si mai dau o raita si trebuie sa ma hotarasc", spune un barbat.

Cei mai mulți dintre cumpărători vor să pună pe mese de Crăciun bucate tradiționale.

Cu greu sunt respectate regulile de protecție sanitară. Chiar și atunci când echipajele mixte formate din polițiști și jandarmi patrulează prin zonele aglomerate.

"Va rugam sa pastrati distanta sociala, sa ne mai rasfiram putin, da. Distanta sociala, va rugam frumos, masca corespunzator, multumim", spune un politist, aflat la datorie.

"Parca suntem salbatici, nu se poate asa ceva. Eu sunt si astmatica, dar dupa mancare trebuie sa ma duc. Mie mi-e frica tot timpul, am servetel umed, am si sticla cu dezinfectant in buzunar. Iti vine sa te mai bagi la un rand? Ca nu-ti vine, ca vin si se baga in tine. Daca le faci obsservatie sar cu gura la tine", masturiseste o clienta.

Vânzătorii din piață spun că oamenii sunt ceva mai precauți decât în anii trecuți dar și mai chibzuiți.

"Se gandesc daca le-ajung banii sa cumpere un carnat. Fac socoteli peste socoteli ca sa le iasa calculele. Sunt foarte proaste vanzarile, in comparatie cu anii din urma", declara o vanzatoare.

"Morcovi, albituri, astea se vand acum, dar nu asa cum trebuie. Foarte putin, ori lumea nu mai gateste, ori le e frica cu Covid-ul asta sa iasa afara oamenii. Fata de alti ani, acum 3-4 ani, se vindea, era altceva, simtea lumea ca vine Craciunul", afirma o alta vanzatoare.

Controalele în piețe și supermarket-uri s-au întețit în Capitală. În fiecare zi, oamenii legii dau sute de avertismente celor care nu respectă regulile impuse de pandemie.