Armata irakiană a declarat stare de asediu în Bagdad. Vehiculele cu personal al ONU și al ambasadelor străine părăsesc zona verde. Guvernul Irakian își suspendă toate ședințele, potrivit Al Arabya.

Observatorii irakieni raportează că în interiorul Zonei Verzi este folosită muniție reală. Potrivit unor martori, cel puțin un protestatar ar fi murit, iar alții sunt răniți.

A protestor was killed and dozens injured after Popular Mobilization Forces #PMF opened fired towards crowds of protesters in the capital #Baghdad #Iraq, according to medical sources.



Footage: #GreenZone, Baghdad. pic.twitter.com/1Tw6NaVlb1