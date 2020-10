În optimi, Halep va da piept cu poloneza Iga Swiatek (19 ani), locul 51 în clasamentul WTA. Românca a câștigat la Paris în 2018, după o finală cu Sloane Stephens din Statele Unite.

Out for revenge...@Simona_Halep steamrolls through the first set over Anisimova 6-0.#RolandGarros pic.twitter.com/BVzfowlkN5