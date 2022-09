Agenția pentru investiții străine lansată de Guvern va fi punct central de comunicare cu companiile interesate să investească în România, care va funcţiona în subordinea nemijlocită a prim-ministrului, a anunţat premierul Nicolae Ciucă, la lansarea Proiectului „Va Urma”, inițiat de Consiliul Investitorilor Străini.

Nicolae Ciucă a amintit, cu acest prilej, că de când a devenit prim-ministru, Guvernul a alocat peste 90 miliarde de lei în bugetul de stat pentru investiții, fiind cea mai mare din ultimii 32 de ani pentu acest sector.

„Parteneriatul dintre Guvernul României și Consiliul Investitorilor Străini este o certitudine, iar prezența mea astăzi, la evenimentul organizat de dumneavoastră confirmă relația de încredere pe care o avem. Încă de la preluarea mandatului, am avut o consultare permanentă cu mediul de afaceri, am avut întâlniri cu reprezentanții FIC și cu cei ai altor organizații reprezentative, iar măsurile pe care le-am luat au reflectat acest dialog constant. Ne-am angajat să nu venim cu taxe noi și să nu le creștem pe cele existente și ne-am ținut de promisiune, deși nu a fost un lucru ușor și la îndemână. Am promis stabilitate și predictibilitate pentru investitori și ne-am ținut de cuvânt. Ne-am asumat să fim guvernul care susține investițiile și am alocat cea mai mare sumă pentru investiții din ultimii 32 de ani, avem peste 90 de miliarde de lei alocate în bugetul de stat”, a declarat premierul Nicolae CIucă.

„Această politică asumată de guvern a beneficiat și de dinamica investițiilor străine directe cu peste 21% în primele şase luni din 2022. Totodată, numărul firmelor cu capital străin nou înființate în România a crescut, în primele şase luni din 2022, cu 35%, comparativ cu perioada similară din anul 2021”, a mai spus premierul Nicolae Ciucă.

Șeful Guvernului a amintit și de pachet de finanțare de 100 miliarde euro pentru modernizarea și dezvoltarea țării, din care 90 miliarde sunt bani europeni, ce vor fi folosiți până în 2029.

„Ca să nu fie cu virgulă, ar fi bine să fie de 5 ori sau poate chiar mai mult decât atât. Impactul acestor sume impresionante va fi multiplicat prin efectele generate în economie”, a mai afirmat Nicolae Ciucă.

Premierul a reamintit și despre angajamentul României de a investi pentru a deveni un pol de securitate energetică în regiune.

„România s-a angajat să facă investiții pentru a deveni un pol de securitate energetică în regiune și suntem pe drumul cel bun în această direcție. În paralel, susținem proiectele verzi la care ne-am angajat prin PNRR pentru că vom depăși la un moment dat și această criză energetică, iar tranziția către neutralitate climatică este un obiectiv pe care nu trebuie să îl abandonăm. Apreciez că membrii și reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini sunt interesați de economia viitorului, de proiecte menite să asigure o creștere economică sustenabilă pentru țara noastră.

