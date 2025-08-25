Astfel Patronatul Antreprenorilor Contabili din România solicită autorităților să revizuiască proiectul de lege pus recent în transparență de Ministerul Finanțelor, precizând că o parte dintre măsurile incluse în acest document riscă să împingă România spre proceduri de infringement european și să afecteze grav mediul de afaceri.

MĂSURILE LUI BOLOJAN CARE DUC LA FALIMENTUL ȚĂRII

Una dintre aceste măsuri ar fi conversia forțată a împrumuturilor asociaților în capital social - o ingerință în dreptul de proprietate și libertatea contractuală, fără echivalent în alte state UE

O altă măsură este eliminarea eșalonării simplificate a obligațiilor fiscale. Această decizie poate duce la insolvențe și executări silite, în special în rândul IMM-urilor.

Obligativitatea POS fără prag minim este o povară dezechilibrată pentru microîntreprinderi și operatorii din mediul rural.

Capital social minim de 8.000 lei pentru SRL-uri este de 40 de ori mai mare decât pragul actual, în contradicție cu tendința europeană de liberalizare.

Majorarea plafonului CASS pentru profesiile liberale este o suprataxare care poate împinge activitatea în alte state sau în zona informală.



EFECTELE MĂSURILOR LUI BOLOJAN



- delocalizarea activităților economice și profesionale

- creșterea numărului de insolvențe și executări silite

- scăderea atractivității României pentru investiții

- posibile proceduri de infringement din partea Comisiei Europene pentru încălcarea libertății de stabilire



Sursa: studiifinanciare.ro