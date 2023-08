Cozmin Gușă: Nistorescu a reușit ca nimeni altul deoarece a știut să fie util serviciilor secrete în momente importante

Nistorescu se autodenunță ca fiind tovarăș cu securiștii Coldea și Rogojan, toți din armata roninilor. V-ați obișnuit să existe o polemică Gușă-Nistorescu, din păcate, sau din fericire, dar, într-un fel e normal. Nici n-avea unde să existe această polemică decât la Gold FM, fostul Total FM, post pe care Nistorescu l-a înființat și l-a falimentat. Post pe care Gușă l-a cumpărat, l-a scos din faliment, și astăzi este un post profitabil și de succes, deci este firesc într-un fel, spune Cozmin Gușă, potrivit solidnews.ro.

Astăzi o să vă explic, într-un episod al acestei polemici, cine este Nistorescu pe scurt, cum folosește metodele lui Coldea și cum e finanțat de către oamenii acestuia, dar și ce greșeală am făcut eu. Cornel Nistorescu s-a enervat, și îi tremură glasul, și mânuța, poate și chiloții sau izmenele. Îl cunosc de peste 20 de ani, timp în care am tot încercat să-i pricep bine contorsionările, dar n-am prea reușit. Am făcut această încercare deoarece alături de Cristoiu, SRS, sau CTP, Corneluș a influențat spațiul mediatic romanesc încă dinainte de 1989, când scria la Flacăra, fiind în ultimele decenii și liderul incontestabil al jurnaliștilor români la capitolul bogăție personală. Era important așadar să pricep conform căror calități a reușit această performanță.

Acuma, sigur că Nistorescu are talent, și nu e prost, are și ceva școală, nu prea multă, dar au fost mulți cu aceste calități și nu au reușit ca el. Ca să nu o lungesc prea mult, vă spun concluzia mea, obținută prin studiul acestui personaj în ultimii 20 de ani. Nistorescu a reușit ca nimeni altul deoarece a știut să fie util serviciilor secrete în momente importante, e clar și sigur că și securității dinainte de 1989. Acuma că a fost doar informator sau agent de influență ori că o fi chiar ofițer acoperit cu grad mare, după cum zic unii mai apropiați de el, nici nu contează așa de mult, cert pentru mine este că asta a fost rețeta sa.

L-a ajutat mult în viața profesională, în agoniseala unei averi uriașe, pe de-o parte, însă în contrabalans, acest dans cu sistemele represive, securitatea sau servicii secrete, l-a bulversat ca om, l-a înrăit, i-a distrus viața personală, ca detaliu semnificativ trăiește singur de peste 20 de ani, iar astăzi după ce s-a însurat și a divorțat de cinci ori. Să revin la enervarea lui recentă cauzată de faptul că l-am denunțat public că face jocul unora ca și Coldea, acuma dacă vă amintiți l-am și poreclit că este gornistului lui Coldea. Dovezile conjuncturale le-am prezentat la momentele respective, el a tot tăcut, n-a explicat niciodată, nici nu a replicat pe tema colaborării lui cu Coldea, până ieri, când probabil că și cearta mea publică cu unul dintre oamenii săi de legătură cu fosta Securitate, mă refer la generalul Aurel Rogojan, l-o fi obligat să acționeze.

Și ce-a făcut Corneluș? Mi-a dedicat un editorial în care titrează așa Eu cu SRI, adică el, Nistorescu, cu SRI, Gușă cu clanțele, adică eu cu linsul clanțelor. Măi Corneluș, eu n-am zis de SRI, eu am zis doar de Coldea și de foștii securiști, nu schimba sensul vorbelor mele. Și zice Nistorescu despre mine așa, citez, Una din leprele cele mai lunecoase și agitate din politica românească încearcă să-mi lege prestația jurnalistică de numele generalului Florian Coldea. Ca să-i dovedesc cat este de strâmb caracterul care-l mână și cum își construiește argumentele aiuritoare, reproduc câteva pasaje din editoriale mele publicate în Cotidianul, și, închid citatul aici, ne arată în continuare în editorial cum l-a criticat el pe Coldea, face un pomelnic mare, tot acest pomelnic pus sub o poză pe care o să o vedeți și pe ecran la Gold FM, o poză veche de 10 ani unde apăream alături de câțiva prieteni stând în fund, ca oamenii, pe marginea trotuarului din comuna Săvădisla, Cluj, după o masă veselă alături de familiile noastre la un restaurant unguresc din zonă. Desigur că prietenii ce mă sosesc sunt și ei celebrii azi, erau oarecum și atunci, e vorba de Tavi Hoandră, Călin Mitică, Rareș Bogdan, cu fiul său și prietenul meu, Mihăiță, respectiv, și mai ales Edi Hellvig, ce mai avea atunci vreo 2-3 ani până să ajungă șeful SRI, scrie Cozmin Gușă, potrivit solidnews.ro.

Cozmin Gușă: De ce se deconspiră Nistorescu că e tovarăși cu securiștii de tip Coldea sau Rogojan



Acuma să vă explic pe scurt de ce zic că Nistorescu se deconspiră că e tovarăși cu securiștii de tip Coldea sau Rogojan. Încep cu poza. Această poză este aceeași folosită chiar de către Coldea imediat după ce Hellvig i-a ajuns șef, Coldea a furnizat-o presei nu ca să-l incrimineze pe Hellvig, că nu aveam nici unul dosare și nu furasem nimic, nici separat, nici împreună, ci ca să-l oblige implicit pe noul său șef Hellvig să se îndepărteze de noi, de mine, de prietenii vechi, o rețetă clasică, un nou șef al SRI nu trebuia să mai apeleze la sfatul prietenei, trebuia să fie manipulabil doar de către sistemul interior de tip securistic. Corneluș a primit-o și acuma de la Coldea, și a publicat-o, în consecință, chiar ieri.

Doi, Nistorescu înșiră în editorial criticile lui benigne la adresa lui Coldea de-a lungul timpului, dar îi păcălește doar pe neștiutori. Noi, ceilalți, măi Corneluș, știm că metoda prin care Coldea își conspiră colaboratorii este chiar asta. Îi pune să scrie sau să vorbească în public împotriva sa, credibilizându-i astfel și ca să-i poată folosi în alte atacuri, unde el nu trebuie să fie bănuit că ar fi la baza lor. Ca exemplu, analizați articolele lui Nistorescu împotriva lui Hellvig, scrise doar după eliminarea lui Coldea din SRI, adică în ultimii șase ani, și o să pricepeți acest joc.

În fine, băi Nistorescule, n-ai cum să negi că ești omul lui Coldea, sunt dovezi materiale, în condițiile în care ți-ai finanțat ziarul și viață, în ultimii 15 ani, prin contracte comerciale făcut exact cu oamenii de afaceri pe care îi ține Coldea, să nu zic de ce, mă rog, îi ține în mână. Vreo 10 ani dacă doream să citim Cotidianul, pricepeam că trebuie să bem doar coniac Alexandrion. Apoi coniac Brâncoveanu. Iar de vreo patru ani, ca să n-o mai lungesc, că trebuie ca toate primăriile din România, nu numai asta din București sau aia din Cluj, să cumpere tramvaie doar de la Astra Arad. Acolo unde patron de fațadă este celebrul Valer Blidar, dar din spatele lui, de acolo din Arad, rânjește tot Coldea.

La fel ca securistul Rogojan, Corneluș amenință cu dezvăluiri viitoare, vezi doamne, legăturile mele cu niște securiști. Scrie-le nene cât mai repede, să vedem dacă e vreuna pe care n-am recunoscut-o public, și o mănânc, ca să nu zic altceva. Undeva însă, spun în încheiere, s-ar putea să greșesc legat de Nistorescu și Coldea, adică, vechimea sau greutatea securistului conspirat în jurnalist, adică a lui Nistorescu, să fie mai mari decât cele ale generalului negru, adică ale lui Coldea. Cert este însă faptul că amândoi sunt ronini în armata foștilor securiști ce pot fi angajați pe bani mulți de către factorul extern, adică servicii secrete sau corporații multinaționale, scrie Cozmin Gușă, în editorialul semnat pentru solidnews.ro.