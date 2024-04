Într-o intervenție la Realitatea Plus, pentru a oferi detalii despre defecțiunea suspectă de la mașina personală, pe care o consideră o acțiune a adversarilor săi, Cozmin Gușă a dezvăluit un alt incident șocant, produs cu câțiva ani în urmă.

"Acum patru ani, în pandemie, toți cunoscuții mei, inclusiv colegii de la Realitatea știu, eu am fost otrăvit cu mercur și cu plumb. (...) Eu am slăbit în 2020 între martie și iunie 8 kilograme, de la 89 la 81 kg, iar când au venit analizele (medicul care mă trata - n.r.) s-a albit la față pEntru că a ieșit de 8,9,10 ori în exces, zice <<Trebuie să anunțăm poliția!>>".



După toxicologie asta am început să mă curăț, dar a durat vreun an jumate doi și după am legat-o și cu sindromul Havana pe care l-am studiat foarte bine, sindromul reclamat de americani, apropo de atacurile de radiofrecvență care se generează asupra organismului uman", a explicat Gușă.