Becali, patronul de la FCSB, a intrat în contact cu acest virus. Spune că nu putea să doarmă, dar și că a tușit încontinuu. Spune că nu a mai trecut prin așa ceva în viața lui. Mai mult, Becali a refuzat să ia antibioticele prescrise de medici, alegând să urmeze un tratament naturist.

"În viața mea nu am mai pățit așa ceva. Tușeam încontinuu, nu puteam să dorm, tușeam când mă puneam în pat. Am luat medicamente naturiste. Doctorul mi-a spus să iau antibiotic și nu am vrut să aud de așa ceva.

Când am fost bolnav a fost bucurie, pe cuvânt! Doamne, tu mi-ai dat boala, atunci e bucurie, mulți nu or să înțeleagă. Eu nu privegheam, adică să fac rugăciune de noapte.

M-a obligat să priveghez acum. Când ești bolnav, ești cu gândul mai mult la rugăciune. Am zis \"Doamne, îți mulțumesc\". E prima dată în viața mea când mă bucur că am fost bolnav", a declarat Becali.