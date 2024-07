Sa presupunem ca in aceste momente are loc o pana de curent, asa cum s-a intamplat si zilele trecute. Iata o parte dintre lucrurile pe care fiecare roman ar trebui sa le aiba in casa in aceasta perioada.

In primul rand, specialistii recomanda sa avem o baterie externa care sa fie incarcata. De asemenea, pe langa aceasta baterie incarcata ar trebui sa avem si alti acumulatori care sa ne ofere acces la curent pentru cateva zile, in cazul in care aceasta pana de curent va persista.

Foarte important, spun specialistii, ca pe langa aceste lucruri sa avem o lanterna pentru ca lumanarile pot fi periculoase si putem ajunge sa asistam la o tragedie.

Ne putem folosi si de lanterna de la telefonul mobil, dar de preferat este sa avem o lanterna separata pentru a economisi bateria de la telefon.

Expertii spun ca ar fi bine sa avem si un mic stoc de alimente. Vorbim aici despre alimente neperisabile, pe care le putem consuma fara sa fie nevoie sa le gatim. Sunt recomandate conservele, de aceea este bine sa avem in casa mai multe tipuri de conserve care sa ne ofere hrana pentru o perioada mai lunga de timp. Foarte important este, de asemenea, sa ne hidratam, respectiv sa avem in casa apa pentru ca ne confruntam si cu o perioada caniculara.

In ultima perioada am asistat la foarte multe intreruperi ale energiei in tara noastra si spun specialistii ca trebuie sa fim pregatiti pentru orice scenariu.