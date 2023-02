Pe imaginile de pe camera de supraveghere se observă cum mașina jandarmeriei are spațiu suficient să treacă printre mașinile parcate pe stradă, dar șoferul autospecialei scoate mâna pe geam și zgârie cu un obiect portiera unei mașini de lux, iar apoi își continuă drumul.

Proprietarul mașinii spune că a cerut imagini de pe camerele de supraveghere de la un prieten care locuia în zonă și așa a văzut că mașina i-a fost zgâriată de cineva din mașina Jandarmeriei.

„Sunt contrariat de ce am văzut. Am ieșit eu la mașină și am văzut direct și m-am dus și am dat cu degetul pe mașină că nu-mi venea să cred că cineva mi-a zgâriat mașina,” a declarat șoferul păgubit.

Acesta va face plângere la poliție. Și Jandarmeria Capitalei va face verificări interne în acest caz, iar dacă angajatul instituției va fi găsit vinovat de cele întâmplate, se vor lua măsuri împotriva lui.